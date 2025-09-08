  • ESP
MARTÍN PÉREZ ARANDA, EDIL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AYUNTAMIENTO VALENCIANO DE MONCADA SE TRANSFORMÓ EN UN 'BRUCE LEE' PENDENCIERO

Un concejal del PSOE agrede con una patada voladora a varios jóvenes por corear el tema que más irrita a Pedro Sánchez

El político socialista alega que se resbaló y cayó del escenario, pero las imágenes desmienten su versión

Un ‘Bruce Lee’ pendenciero y con escaso aguante.

El elemento responde al nombre de Martín Pérez Aranda (PSOE), concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Moncada (Valencia), y entre sus atribuciones está la de tener la pierna muy larga y los nervios a flor de piel.

El político, en plena celebración en la localidad levantina de la ‘Noche del Embutido‘, se puso como el bicho del pantano cuando escuchó a varios jóvenes corear el tema que tanto indigna y molesta en el Palacio de La Moncloa.

Cuando el socialista escuchó el consabido «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», no tuvo mejor idea que saltar desde el escenario en el que estaba para tirarse encima de esos asistentes a los que propinó una patada voladora.

Varios testigos pudieron acreditar a través de sus teléfonos móviles como el edil del PSOE se abalanzó contra ellos, repartiendo gritos, empujones y varias patadas.

Lo surrealista del asunto es que el propio Martín Pérez niega los hechos.

Según alegó a los diferentes medios de comunicación, todo se produjo por fruto de un inoportuno resbalón que le hizo saltar del escenario y que fueron los jóvenes quienes lo agarraron.

Vistas las imágenes, al responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada no solo le sobran malos modales, sino también una imaginación desmedida.

