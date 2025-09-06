La transexual de Vox detesta a Sánchez y se opone a la Ley Trans

En el programa 125 de Los Cancelados, Josué Cárdenas vuelve a dar voz a personas que por salirse de las normas del stablishment progre se les trata de silenciar.

Para la izquierda, tener determinadas características hace imposible que no seas de su cuerda. Por ejemplo, si eres mujer, homosexual, lesbiana, inmigrante u obrero tienes que militar en la ‘hoz y el martillo’.

Sin embargo, hace tiempo que la izquierda dejó de tener su razón de ser en la defensa de los débiles y se pasó a la ‘coz y el martini’. A

sí, los nuevos burgueses golpean con fuerza en redes sociales desde sus móviles premium a todas aquellas personas que no son de izquierda pero ellos creen que deberían serlo.

En el caso de las personas transexuales, pareciera que la militancia izquierdista es más obligada que para cualquier otro individuo.

Por eso, Cancelados vuelve a hacer gala a su nombre y trae al plató de Periodista Digital a Carla Buconi, una persona transexual, de VOX y que se sale de lo establecido.

Mejor que leerlo en esta noticia vean el vídeo.