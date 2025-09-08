La ‘canción del verano’ sigue imparable y llega al pueblo natal de la socialista María Chivite: «¡Pedro Sánchez, hijo de p*ta!»

No hay quien pueda poner freno a la canción del verano.

El «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» es imparable y cualquier evento festivo cuenta, sin duda alguna, con el tema de moda.

En esta ocasión fue en la localidad de Cintruénigo, pueblo natal de la socialista María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.

Los cánticos tuvieron lugar el 7 de septiembre de 2025, en el inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paz.

Fue minutos antes de que se realizara el tradicional disparo del cohete desde el balcón de la Casa Consistorial cuando centenares de vecinos, y varios visitantes se congregaban en la playa del Ayuntamiento, comenzaron a entonar el famoso tema que contagió al resto de la concurrencia.

Cintruénigo, evidentemente, es una parada más de todos los puntos de la geografía de España donde ha tenido lugar este cántico.

Y es que la lista es más que larga: