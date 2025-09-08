  • ESP
CINTRUÉNIGO ESTALLA CONTRA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOCIALCOMUNISTA

La ‘canción del verano’ sigue imparable y llega al pueblo natal de la socialista María Chivite: «¡Pedro Sánchez, hijo de p*ta!»

Los cánticos se han escuchado en más de una docena de localidades españolas

No hay quien pueda poner freno a la canción del verano.

El «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» es imparable y cualquier evento festivo cuenta, sin duda alguna, con el tema de moda.

En esta ocasión fue en la localidad de Cintruénigo, pueblo natal de la socialista María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.

Los cánticos tuvieron lugar el 7 de septiembre de 2025, en el inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paz.

Fue minutos antes de que se realizara el tradicional disparo del cohete desde el balcón de la Casa Consistorial cuando centenares de vecinos, y varios visitantes se congregaban en la playa del Ayuntamiento, comenzaron a entonar el famoso tema que contagió al resto de la concurrencia.

Cintruénigo, evidentemente, es una parada más de todos los puntos de la geografía de España donde ha tenido lugar este cántico.

Y es que la lista es más que larga:

  1. Marbella (Málaga): Durante un concierto de Juan Magán en la sala Fitz el 5 de agosto de 2025, el público coreó el cántico, y el cantante lo calificó como «la canción del verano».
  2. Huesca: En las fiestas de San Lorenzo, el cántico resonó durante el pregón, causando controversia. También se reportó en Jaca, durante las fiestas del Primer Viernes de Mayo.
  3. Formentera: En el restaurante-discoteca Cala Dúo, se coreó el cántico, lo que llevó a su clausura por operar sin licencia como discoteca.
  4. Trigueros (Huelva): Durante un concierto de los Flameng Kings, el público entonó el cántico, animado por el cantante.
  5. Alicante: En una velada de MMA en la plaza de toros, miles de personas gritaron el insulto contra Pedro Sánchez.
  6. Cádiz (El Palmar): En una discoteca de la playa de El Palmar, entre Conil de la Frontera y Los Caños de Meca, el cántico fue coreado con la participación de los DJ Les Castizos.
  7. Lanzarote (San Bartolomé): Durante las fiestas patronales, a 15 kilómetros de la Residencia Real de La Mareta, donde Sánchez pasaba sus vacaciones, se escucharon los cánticos.
  8. Valencia (Cullera): En el Medusa Sunbeach Festival, el público expresó su rechazo al presidente con este cántico.
  9. Alcorcón (Madrid): Frente a la caseta del PSOE durante las fiestas patronales, un grupo de jóvenes coreó el cántico.
  10. Utebo (Zaragoza): En el pregón de fiestas a cargo de la Peña El Desfase, cientos de personas corearon el cántico.
  11. Llanera (Asturias): En un concierto de Mägo de Oz el 4 de julio de 2025, el público gritó el cántico, y el guitarrista Víctor de Andrés se sumó con comentarios ofensivos.
  12. Granada: En una corrida de toros en la plaza de toros, los asistentes corearon el insulto.
  13. Sevilla: Durante el partido Betis-Alavés en el Estadio Olímpico, aficionados entonaron el cántico y también en la velada de Ibai Llanos en el mes de julio.
  14. Oviedo: En el partido Oviedo-Real Madrid en el estadio Carlos Tartiere, un grupo de aficionados locales coreó el insulto.

