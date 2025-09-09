  • ESP
EL PUEBLO DE ARCENIEGA (ÁLAVA) SE BURLA DE LAS AGRESIONES A LOS CICLISTAS

Un alcalde de EH Bildu alienta con una infame parodia el boicot propalestisno contra la Vuelta Ciclista

Joseba Vivanco, primer edil de la localidad vasca, también aprovecha para burlarse de los agentes de la policía autonómica

Archivado en: Autonomías | Política

Una mamarrachada.

El problema es que la esperpéntica ‘función circense’ fue pagada a escotazo por unos vecinos que, visto lo que votan, deben de estar satisfechos con el espantajo que tienen en su ayuntamiento.

La localidad alavesa de Arceniega, gobernada por el bilduetarra Joseba Mirena Vivanco Retes, dio vía libre a un bochornoso espectáculo.

Y este no fue otro que el recrear de manera burlesca los ataques sufridos por los participantes en la Vuelta Ciclista a España a manos de fanáticos propalestinos que no solo se dedicaron a cortar las carreteras, sino también a lanzarse contra los propios corredores para tirarles de la bicicleta y que se dieran de bruces contra el asfalto

Así, en el vídeo, de apenas 40 segundos, se puede apreciar como un grupo de ciclistas sube por una de las cuestas de esta preciosa localidad de Álava cuando son sorprendidos por un grupo de energúmenos enarbolando varias banderas de Palestina.

La ‘broma’ acaba rematándose con la llegada de varios ‘actores’ simulando ser agentes de la policía vasca, la ertzaintza, tratando no solo de defender a los ‘corredores’, sino también repeliendo las ‘agresiones’ de esos propalestinos de postín.

Y todo, por supuesto, con la presencia de varios niños para hacerles ver que el hecho de agredir a alguien es algo normal y que tiene que naturalizarse.

