Xabier Fortes (TVE) ‘invita’ a una entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo (PP) y su respuesta es brutal

Doblemente apaleado.

El 8 de septiembre de 2025 no fue un buen día para Xabier Fortes.

El presentador de ‘La Noche en 24‘ (TVE) entrevistaba a Félix Bolaños, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes.

El contenido de la misma, especialmente las preguntas, fueron de aliño para mejor gloria del político del PSOE, algo que no pasó por alto la diputada Cayetana Álvarez d3 Toledo, del Grupo Popular.

Esta, en sus redes sociales, escribió lo siguiente:

Hacía tiempo que no veía #LaNoche24h. Acabo de hacerlo.@xabierfortes es más sectario y servil al Gobierno que cualquier cosa que haya visto jamás. Peor que la peor TV3. Pagado con nuestros impuestos. — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 8, 2025

El mensaje fue cazado por el equipo del programa de Fortes y este optó por contestar a la política:

Tenemos que concluir, ministro. Creo que va a haber, por lo que estamos chequeando, bastantes reacciones a esta entrevista. Vamos a escoger una al azar. Vamos a ver el tuit que ha puesto Cayetana Álvarez de Toledo. Dice, hacía tiempo que no veía la noche, en 24 horas. Acabo de hacerlo. Bueno, Xabier Fortes es más sectario y servir al gobierno que cualquier cosa que haya visto jamás. Más allá de Orión le falto decir. Peor que la peor TV3, pagado con nuestros impuestos. Bueno, señora Álvarez de Toledo, primero, más allá de que intente decir que no ve el programa habitualmente y que hoy es una excepción, yo quiero dar las gracias. No hace falta que diga antes que no nos ve habitualmente. Usted nos ve, nosotros estamos encantados de tenerla como fiel espectadora, señora Cayetana Álvarez de Toledo. Y desde luego debe ser que, a lo mejo,r hay un audímetro en su casa, porque como llevamos dos años subiendo la audiencia, a lo mejor es que su fidelidad a este programa está ayudando a que tenga más datos de audiencia.

Y lanzó su reto a la parlamentaria:

Y luego ya a mayores, ya que es una fiel espectadora de la noche, y yo se lo agradezco, está invitada usted a este programa. Hace ya más de tres años que ningún dirigente de Génova viene aquí. Estaría bien que alguien de su partido viniese aquí. Ya no solo por la televisión pública, sino por la propia audiencia. Ustedes tienen, el Partido Popular, muchos votantes que nos ven. Sería bien que vinieran aquí y dieran explicaciones, o se sometieran a una entrevista como la que se ha sometido el ministro. Pero insisto, en lo que la felicito es en su buen gusto por ver habitualmente a ‘La Noche en 24 horas’. Álvarez de Toledo volvió a responder con otro ‘trino’ para el mármol: