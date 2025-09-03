Xabier Fortes (TVE) rabia por el estacazo de ‘ABC’ a la entrevista-masaje de Pepa Bueno a Pedro Sánchez

Saltó como un poseso.

Xabier Fortes, presentador de ‘La Noche en 24‘ (TVE), llevó muy mal que una periodista del diario ‘ABC‘ criticase abiertamente la entrevista-masaje de Pepa Bueno a Pedro Sánchez el 1 de septiembre de 2025.

La pieza de Rebeca Argudo dejó claro que la presentadora no se dedicó, precisamente, a hacerle un interrogatorio incómodo al presidente del Gobierno:

El papelón no era fácil, que era la chica nueva en la oficina. Pero venía de dirigir el libelo publicitario otrora conocido por independiente y defensor de la democracia, y eso hace que se desarrolle sentido. Y Pepa Bueno sabía bien lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Porque una entrevista masaje habría sido demasiado desacomplejado incluso para ella y para una RTVE convertida (hasta la activista, periodista y actriz -«soy mocatriz», cantaba Ojete Calor– Marta Nebot) lo ha reconocido en directo y sin rubor) en instrumento estratégico «a la ofensiva» en la comunicación del Gobierno. Pepa Bueno se dedicaba a dejarle suavemente a Pedro Sánchez la pelota frente a la portería y sujetar al guardameta. De vez en cuando, no se sabe bien si por pudor o por tacticismo, adoptaba actitud de estar poniéndole contra las cuerdas. Puritita tramoya, entremés bufo: Pepa Bueno jugaba a hacerse la periodista incisiva y, Pedro Sánchez, a estadista de altura que no se amilana ante insidioso interrogatorio. Pero, cuando el entrevistador compra el marco argumental del entrevistado antes incluso de sentarse ante él y, frente a la mentira flagrante o el escapismo dialéctico, ni pregunta y ni repregunta, no se deje engañar: no es entrevista, es simulacro. Un apañado remedo.

Así que, como un adolescente indignado, saltó a las redes sociales a cargar contra la autora de la pieza que analizó el cara a cara entre el presidente del Gobierno y la periodista de la cadena pública.

Solo el titular, el sumario y el primer párrafo, es suficiente para constatar el fanatismo y el desbarre de Rebeca Argudo. El resto se lo pueden imaginar. Que alguien así se permita dar lecciones a @PepaBueno … En fin, Qué disparate! Qué barbaridad! pic.twitter.com/un2fgaPVKF — Xabier Fortes (@xabierfortes) September 2, 2025

La redactora del ‘ABC’ no se cortó un pelo y respondió con mucha ironía:

Tú también haces muy bien tu trabajo, como ella. No te pongas celoso. — Rebeca Argudo (@Rebevolutions) September 2, 2025

El Consejo de Informativos también salió en defensa de Pepa Bueno:

Comunicado sobre la entrevista al Presidente del Gobierno. Felicitamos a quienes la han hecho posible en una #RTVEdetodos pic.twitter.com/WNgQPvfftf — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) September 2, 2025

Lo que motivó otra respuesta sagaz de Rebeca Argudo:

Retiro todo lo que he dicho. RTVE ha emitido un comunicado diciendo que lo hicieron muy bien y que le preguntaron cositas incómodas. Así que no hay más que hablar. Venga, circulen, circulen. Aquí ya no hay nada que ver… https://t.co/qt67wuklH9 — Rebeca Argudo (@Rebevolutions) September 2, 2025

Fortes y los de TVE se llevaron un baño en redes sociales:

Son ustedes tan sectarios que no admiten las opiniones discrepantes. Pues sí, somos muchos los que justo pensamos lo que dice la autora: que las pullitas que tiró Pepa Bueno sólo eran un señuelo para permitirle al colocador de puteros y ladrones explayarse y colocar esa turra… — Emilio MM (@Emilio_M_M) September 3, 2025

Con lo fácil que lo tenía doña @Rebevolutions , seguir la corriente y hacerse un Évole, siempre duro con el Poder:https://t.co/QgaxnLR5d5 — Chino de China (@unchinodechina) September 2, 2025

Hay más periodismo en ese titular que en todos tus programas juntos. — Nuna 💚 en IG: nunalm (@lannaviv21) September 2, 2025

Se llama libertad de expresión, Javier, la misma que tuvo ayer Pedro Sánchez en su aló presidente particular en una tv pública, perdón, en la entrevista…

Y de eso se trata la democracia. — Cristina  (@CristinaGR64) September 2, 2025