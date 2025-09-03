  • ESP
Xabier Fortes (TVE) rabia por el estacazo de ‘ABC’ a la entrevista-masaje de Pepa Bueno a Pedro Sánchez

"Solo el titular, el sumario y el primer párrafo, es suficiente para constatar el fanatismo y el desbarre de Rebeca Argudo. El resto se lo pueden imaginar. Que alguien así se permita dar lecciones a Pepa Bueno"

Xabier Fortes.
Xabier Fortes.
Saltó como un poseso.

Xabier Fortes, presentador de ‘La Noche en 24‘ (TVE), llevó muy mal que una periodista del diario ‘ABC‘ criticase abiertamente la entrevista-masaje de Pepa Bueno a Pedro Sánchez el 1 de septiembre de 2025.

La pieza de Rebeca Argudo dejó claro que la presentadora no se dedicó, precisamente, a hacerle un interrogatorio incómodo al presidente del Gobierno:

El papelón no era fácil, que era la chica nueva en la oficina. Pero venía de dirigir el libelo publicitario otrora conocido por independiente y defensor de la democracia, y eso hace que se desarrolle sentido. Y Pepa Bueno sabía bien lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Porque una entrevista masaje habría sido demasiado desacomplejado incluso para ella y para una RTVE convertida (hasta la activista, periodista y actriz -«soy mocatriz», cantaba Ojete Calor– Marta Nebot) lo ha reconocido en directo y sin rubor) en instrumento estratégico «a la ofensiva» en la comunicación del Gobierno.

Pepa Bueno se dedicaba a dejarle suavemente a Pedro Sánchez la pelota frente a la portería y sujetar al guardameta. De vez en cuando, no se sabe bien si por pudor o por tacticismo, adoptaba actitud de estar poniéndole contra las cuerdas. Puritita tramoya, entremés bufo: Pepa Bueno jugaba a hacerse la periodista incisiva y, Pedro Sánchez, a estadista de altura que no se amilana ante insidioso interrogatorio. Pero, cuando el entrevistador compra el marco argumental del entrevistado antes incluso de sentarse ante él y, frente a la mentira flagrante o el escapismo dialéctico, ni pregunta y ni repregunta, no se deje engañar: no es entrevista, es simulacro. Un apañado remedo.

Así que, como un adolescente indignado, saltó a las redes sociales a cargar contra la autora de la pieza que analizó el cara a cara entre el presidente del Gobierno y la periodista de la cadena pública.

La redactora del ‘ABC’ no se cortó un pelo y respondió con mucha ironía:

El Consejo de Informativos también salió en defensa de Pepa Bueno:

Lo que motivó otra respuesta sagaz de Rebeca Argudo:

Fortes y los de TVE se llevaron un baño en redes sociales:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

