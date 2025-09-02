Los memes de la entrevista-masaje de Pepa Bueno a Sánchez: de Gollum a José Bretón

La imagen fue aterradora.

Y no por el bochorno en el regreso de Pepa Bueno a la televisión pública con una entrevista-masaje a Pedro Sánchez.

Todo apuntaba a que la cita sería una esperpento más de una TVE al servicio de Moncloa. Ni con la periodista rindiéndose a su ‘amo’ al afirmar que el presidente había sido “víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria” pudo el ente público salvar al socialista.

El aspecto del jefe del Ejecutivo y las mentiras que soltó con la complacencia de la comunicadora fueron los temas más comentados en las redes sociales.

Los usuarios de X resaltaron el aspecto demacrado del marido de Begoña Gómez, un cambio de aspecto que se ha producido en este último año.

No sabemos si a Sánchez le perturbará el sueño el infierno judicial que se le viene encima o si será el Gobierno agónico que dirige el que le causa algún que otro quebradero de cabeza.

Lo cierto es que la red social se llenó de memes comparando al socialista con Gollum, el personaje del Señor de los Anillos, e incluso con José Bretón.

La mirada de un psicópata.

José Bretón siente más empatía que este personaje siniestro. pic.twitter.com/QjSi1e86jx — Capitán General de los Tercios (@capTercio) September 2, 2025

MIRADA DE JOSÉ BRETÓN pic.twitter.com/xk0y5lYzpY — Anti Hacienda (@antihacienda) September 1, 2025

«Lo que peor llevo es que me llamen psicópata. ¿Tú me ves a mí cara de psicópata?» pic.twitter.com/x7gAhg0nh4 — Pastrana (@JMASPASC) September 1, 2025

Menos José Bretón y más Ramón de Pitis en los parecidos a Sánchez. pic.twitter.com/pLIuHsHvk1 — Sr. Sawa (@Pornosawa) September 2, 2025

Su obsesión enfermiza con el poder lo está consumiendo. Gollum Sánchez #PedroSanchezRTVE pic.twitter.com/DepvExvGJz — Miguel Ángel Pérez (@miguelpr83) September 1, 2025

Le quitas el traje azul y la corbata innombrable…le pones un color más grisáceo en la piel y ojos azules….y es Gollum pic.twitter.com/W32mcG4j1h — Yara (@coda_bandha) September 1, 2025

Se ha vuelto muy feo, por eso está perdiendo el voto de las charos.#PedroSánchezRTVE pic.twitter.com/xxzIuRZLqW — Carlos C. A. (@futuropasado) September 1, 2025