RTVE SE VUELVE A ESTRELLAR

Los memes de la entrevista-masaje de Pepa Bueno a Sánchez: de Gollum a José Bretón

Los usuarios de X resaltan el desgastado aspecto del presidente del Gobierno

Los memes de la entrevista-masaje de Pepa Bueno a Sánchez: de Gollum a José Bretón
Pedro Sánchez en TVE Pedro Sánchez en TVE
La imagen fue aterradora.

Y no por el bochorno en el regreso de Pepa Bueno a la televisión pública con una entrevista-masaje a Pedro Sánchez.

Todo apuntaba a que la cita sería una esperpento más de una TVE al servicio de Moncloa. Ni con la periodista rindiéndose a su ‘amo’ al afirmar que el presidente había sido “víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria” pudo el ente público salvar al socialista.

El aspecto del jefe del Ejecutivo y las mentiras que soltó con la complacencia de la comunicadora fueron los temas más comentados en las redes sociales.

Los usuarios de X resaltaron el aspecto demacrado del marido de Begoña Gómez, un cambio de aspecto que se ha producido en este último año.

No sabemos si a Sánchez le perturbará el sueño el infierno judicial que se le viene encima o si será el Gobierno agónico que dirige el que le causa algún que otro quebradero de cabeza.

Lo cierto es que la red social se llenó de memes comparando al socialista con Gollum, el personaje del Señor de los Anillos, e incluso con José Bretón.

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas

