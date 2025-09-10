Feijóo da la ‘bienvenida’ a Sánchez al nuevo curso pintándole la cara con la pentaimputada Begoña Gómez

Fin de las largas vacaciones parlamentarias para sus señorías.

Y el regreso de las sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados este 10 de septiembre de 2025 viene en el peor momento para Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno era sabedor de que le iban a sacar el asunto de la citación judicial de su mujer, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, fue a saco:

Señor Sánchez, usted llegó con su moción de censura defendida por el diputado Ábalos prometiendo ejemplaridad. Pues bien, ese ejemplaridad es ejemplar, respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Es ejemplar haber autorizado a su número dos en el Gobierno a tener una reunión en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta del petróleo venezolano para hablar de negocios. Es ejemplar que la esposa del señor Ábalos le informase de los desmanes y usted le volviese a incluir en las listas. Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado por un presunto quinto delito, en este caso malversación. Señor Sánchez, si algún presidente se encontrase en alguno de estos supuestos, ¿usted le pediría la dimisión?

El jefe del Ejecutivo, como viene siendo costumbre, se fue por Peteneras:

Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar, no nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un Gobierno limpio. Exigimos un Gobierno comprometido. Con las causas sociales y, por ejemplo, esta semana que estamos empezando el curso educativo, 2.500 millones de euros para la igualdad de oportunidades en becas a nuestros jóvenes. Exigimos un Gobierno comprometido, por ejemplo, con el europeísmo, con las causas del derecho internacional humanitario y este Gobierno está en el lado correcto de la historia, condenando el genocidio en Gaza. Señoría, exigimos y, por supuesto, hacemos lo que exigíamos entonces.

El presidente del Partido Popular no se cortó en la réplica: