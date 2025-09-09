El rap elige a Abascal

El rap siempre se ha asociado a la reivindicación, a la denuncia, a una ideología con un fuerte enfoque social que, en su origen, reflejaba la lucha de clases de las comunidades afroamericanas.

Por ello, muchos cantantes de este estilo musical se han vinculado o identificado con la izquierda.

Sin embargo, la situación ha cambiado. Un gran número de artistas se han posicionado en contra del Gobierno de Pedro Sánchez por sus desmanes y atropellos.

En el Diario Ndongo de este martes, 9 de septiembre, abordaremos este cambio de paradigma junto a la cantante Angie Corine.