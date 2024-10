Abascal ahoga a Sánchez en el debate sobre inmigración: «Es usted el mayor creador de bulos, mentiras y patrañas»

Inconmensurable.

Santiago Abascal (VOX) puso negro sobre blanco la realidad en materia inmigratoria que el Gobierno Sánchez pretende ocultar.

El líder de la formación de la calle Bambú (Madrid) aprovechó la comparecencia del presidente socialcomunista en el Congreso de los Diputados para ilustrarle con varios datos:

Porque desde que el señor Sánchez se atornilló en ese escaño, además de propagar los bulos, las mentiras y las patrañas, incluso desde esta tribuna, como ha hecho hoy mismo, lo que ha ocurrido en España es que la invasión migratoria no ha dejado de acelerarse. Porque la inmigración ilegal creció un 83% en el año 2023 respecto al año anterior. Y solo en los seis primeros meses de este año se ha duplicado la inmigración ilegal en España bajo la presidencia del señor Sánchez. En Canarias incluso se ha triplicado.

Estaba muy bien esta comparecencia conjunta para hablar de inmigración ilegal y de fiscalidad, porque eso nos va a permitir hablar de la invasión migratoria y del saqueo y la ruina que practica y que provoca este Gobierno. Pero realmente, uno no ha hablado de fiscalidad y el otro, que era el que pedía las comparecencias, apenas ha dicho unas pocas palabras sobre inmigración. Yo intentaré centrarme exclusivamente en eso y hablar hoy a la Cámara y a los españoles sobre el problema de la invasión migratoria y sobre el gravísimo problema del expolio fiscal que padecen los españoles.

Para Abascal, la verdadera catástrofe se llama Pedro Sánchez y dio una solución alojativa a todos esos irregulares que llegan a España:

Usted, señor Sánchez, usted es el responsable de una catástrofe en nuestras costas, en nuestras calles y en nuestros barrios. De hecho, creo que en realidad usted es la catástrofe. Pero ¿por qué vienen en masa y por qué vienen cada vez más? Porque ustedes, todos ustedes, les llaman. Porque ustedes les prometen el paraíso que no pueden prometer a la juventud española. Porque ustedes les prometen regularizarlos en masa, aunque lleguen ilegalmente a nuestra patria. Porque aquí, en este Congreso, todos los grupos, excepto VOX, votaron hace unos meses iniciar trámites para regularizar de golpe a medio millón de personas que habían entrado ilegalmente en nuestro país.

Y como no es suficiente el PSOE y Sumar, piden ampliar también los que llegaron del 2021 al 2024, es decir, 200.000 más. 700.000 personas que han entrado ilegalmente en nuestro país. Y a los que ustedes, todos ustedes, les dicen que no pasa nada por pisotear nuestras leyes y por entrar ilegalmente en nuestras fronteras. Y a los españoles les dicen que se fastidien. Que asuman el mantenimiento a través de la fiscalidad, a través de los impuestos que suben y que suben. Métanlos ustedes en sus casas, si son tan filántropos y tan solidarios. Acójanlos en las casas del pueblo. Acójanlos en sus mansiones o allá donde ustedes vivan. Que los acojan los poderosos y los oligarcas filántropos que dicen que tanto necesitamos la inmigración ilegal.

Y acusó al Ejecutivo de ser cómplice de las mafias que trafican con personas:

¿Y por qué les llaman? ¿Y por qué les dejan entrar ilegalmente? ¿Por qué ustedes no creen que se deben cumplir nuestras leyes? Nos dicen que por filantropía, porque huyen de guerras y de miserias. Pero no llegan normalmente mujeres y niños, sino una inmensa mayoría de varones fornidos en edad militar. Y procedentes de países en los que no hay guerra, como Marruecos, como Argelia o como Mauritania. ¿Y quiénes son los beneficiarios de su filantropía finalmente? Las mafias del tráfico de seres humanos y los islamistas con los que ustedes colaboran.