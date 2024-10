Monumental repaso de Feijóo a Sánchez y al PSOE: “Quédense con los aplausos de Otegi y Txapote”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha atizado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por haber colado por la puerta de atrás la reforma a la ley que permite beneficiar a los presos etarras con rebajas en sus condenas, una prebenda acordada con Bildu por los seis votos para seguir en La Moncloa.

Durante su ponencia en el Pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles 9 de octubre, Feijóo tiró de un correo del Ministerio del Interior a las víctimas de terrorismo en el que se prometían a no impulsar ninguna normativa para disminuir las penas, para retratar cómo engaña el líder del PSOE a cualquier persona sea con tal de lograr sus objetivos. “Sus victorias siempre serán una derrota para la democracia y para la decencia”, le recriminó.

“Usted señoría le dijo a las víctimas que no rebajaría las penas. Garantizó que no habría atajos para quienes generaron tanto dolor. Les dio su palabra, les dijo que no… que no existía ninguna iniciativa para ello. Les dio su palabra, pero ¿qué palabra, si usted no tiene palabra, señoría? Si ha de engañar, engaña; si ha de comprar voluntades, las compra; si ha de dividir y enfrentar, lo hace; si ha de dar privilegios a unos españoles a costa de otros, lo hace, y si han de liberar terroristas, pues se liberan. ¿tantos beneficios le da el poder para que merezcan este legado?”.