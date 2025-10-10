Alemania envía una señal peligrosa: bono a 10 años roza el 3 %

La deuda alemana vuelve a asustar los mercados. El rendimiento del bono a 10 años (Bund) se acerca al 3 %, reviviendo fantasmas del colapso europeo de 2011.

La clave: la prima de riesgo alemana empieza a dispararse frente a otras economías europeas, lo que plantea una advertencia clara para la estabilidad financiera del euro.

¿Por qué sube el Bund? La flexibilidad fiscal exigida, el aumento de inflación, las tasas de interés al alza y la falta de demanda segura están empujando los rendimientos al alza.

Alemania, considerada refugio de estabilidad, está enviando señales inquietantes. Este vídeo analiza: Qué es la prima de riesgo y cómo mide el Bund frente a otros bonos europeos. Las causas detrás de este repunte del bono alemán. Qué mensaje lanza para España, Italia y el conjunto de la eurozona.