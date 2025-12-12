Iker Jiménez destroza al PSOE restregándole en la cara su protocolo contra el acoso sexual

Tremendo.
Iker Jiménez, presentador de ‘Horizonte’ (Cuatro), destrozó al PSOE con su propia munición, el protocolo para prevenir y atajar los casos de acoso sexual dentro de la propia formación.
Evidentemente, tras los casos que ya son públicos, los de Francisco Salazar, Antonio Navarro, José Tomé, Antonio Hernández y Javier Izquierdo, lo cierto es que el partido de la calle Ferraz ha quedado en evidencia y como una formación escasamente fiable a la hora de aplicar lo que predica en sus documentos oficiales:
A ver, les leo, objetivos y principios básicos: «Este protocolo nace de nuestro firme compromiso con la igualdad y con el claro objetivo de que el partido sea un espacio libre de acoso sexual, como expresión de violencia, en el que se respete y garantice de manera real y efectiva la plena igualdad entre sexos, así como cualquier otra conducta que comporte situaciones de acoso sexual o por razón de sexo». Yo les muestro el documento y muy bien, no va. Muy bien, no va en el aspecto de que es la última hora. Creo que es el quinto caso, si no me equivoco, en esta semana. Y hay quien habla de un auténtico Me Too en las filas del Partido Socialista, que ha tenido siempre la bandera del feminismo.
Y comparó lo que está pasando en el PSOE con una conocida fábula:
A mí me da la impresión, lo de esta noche es tremendo, me da la impresión de que, no sé si conocen, bueno, hay una fábula sobre el cangrejo, pero es como una pinza doble, una pinza doble. Entonces, aquí hay una pinza, una pinza terrible que ha cogido a su presa clarísimamente y una pinza es la de la corrupción. Pero la corrupción la tienen todos los partidos y la corrupción la conocemos en España desde hace siglos, por desgracia. Y la corrupción quebranta el ánimo de mucha gente porque la gente que es honesta no le gusta que pase esto, ¿de acuerdo? Pero la otra pinza, la otra es la del acoso, la del acoso sexual. Digamos, la sensación de perplejidad, de quienes precisamente llevan esa bandera.