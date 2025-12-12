Pol Victoria ‘convence’ a Alfonso Rojo con las tesis libertarias que asumió Milei y da a conocer el nuevo país Liberland

El nombre Pol Victoria quizás no le suena de mucho… Aún.
Este viernes 12 de diciembre Alfonso Rojo entrevista a este tipo tan tremendamente interesante. En el marco del programa ‘Tiempo de hablar’, la charla no deja lugar a dudas de quién es Pol Victoria, autor del Manifiesto Austrolibertario.
Se trata de uno de los tipos que está detrás del movimiento libertario y que construye en un pequeño territorio entre Serbia y Croacia el país de Liberland, y además explica cómo y de dónde viene su relación con Javier Milei, que fue quien puso de moda su libro antes mencionado.
Lo demás lo explica él a la perfección en charla en Periodista Digital:
“LIBERLAND SE MONTA PRIMERO COMO PAÍS DIGITAL Y DESPUÉS COMO PAÍS FÍSICO”
“LIBERLAND SERÁ LA SÉPTIMA MICRONACIÓN DE EUROPA”
“ESTO FORMA PARTE DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO: TODO LO DEMÁS ES SOCIALISMO”
“EN LIBERLAND YA HAY UN CAMPAMENTO HUMANO DE CABAÑAS DE MADERA”
“LOS LIBERTARIOS NO CREEMOS EN LOS IMPUESTOS, TODO LO QUE SE NECESITE TIENE QUE VENIR POR DONACIONES”
“MILEI HA LLEGADO A ARGENTINA PARA DESMONTAR UN PAÍS, ÉL FUE QUIEN DIO FAMA A MI LIBRO”
“SI MILEI NO LLEGA A ARGENTINA, EL PAÍS YA SE HABRÍA IDO A LA…”
“EN ESPAÑA NOS ASFIXIAN CADA DÍA MÁS A REGULACIONES, BUROCRACIA E IMPUESTOS”
“EN ESPAÑA HACE 25 AÑOS ERAN MÁS INTELIGENTES”
“CUANDO EL COVID, FUE LA IDIOTEZ DE MÁXIMO NIVEL BAJO INGENIERÍA SOCIAL Y LOS ESPAÑOLES OBEDECIENDO COMO OVEJAS”
“SÁNCHEZ ES UNA PERSONA PRÁCTICAMENTE PSICÓPATA PERO ADMIRO QUE ES UN ZORRO QUE MANIPULA A LAS MASAS”
“ESPAÑA NO TIENE REMEDIO LAMENTABLEMENTE, EL PROBLEMA DE FONDO ES QUE LOS OTROS PARTIDOS TAMBIÉN ESTÁN DENTRO DEL SISTEMA”