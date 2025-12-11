Ana Rosa achicharra a Pedro Sánchez: «Es el niño de El sexto sentido, en ocasiones ve imputados»

Pedro Sánchez está hasta el cuello de corrupción y Ana Rosa no deja pasar la oportunidad de retratar la corrupción que define al Gobierno del marido de Begoña.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha comenzado su editorial comparando el viaje del líder del PSOE en el Peugeot —junto a Ábalos, Koldo y Cerdán— con la odisea de María Corina Machado para llegar a Oslo a recibir su Premio Nobel.

«Dicen que todo viaje es un descubrimiento. El viaje de Sánchez en el Peugeot es un viaje hacia el abismo, que contrasta con el periplo hacia la libertad de María Corina Machado. Los compañeros de viaje que cercan a Sánchez cada vez se parecen más a la Divina Comedia, con varios círculos del infierno que dejan al presidente solo y en medio de un corrillo de imputados y señalados cada vez más numeroso: Koldo, Ábalos, Cerdán, Gallardo, el fiscal general, Salazar, el alcalde de Torremolinos, el presidente de la Diputación de Lugo, Begoña Gómez y las presiones al vicerrector de la Complutense, David Sánchez. Y ahora se suma el expresidente de la SEPI y ex mano derecha de María Jesús Montero, que cayó preso junto a Leire Díez».

Continuando con el símil de la obra de Dante, Ana Rosa detalla los distintos círculos del infierno de los delitos sanchistas:

«En uno de los círculos sanchistas tenemos corrupción; en otro, machismo y prostitución; y en otro, acoso sexual. Aunque el presidente lo defina como acoso laboral estructural».

Por último, la periodista se ha choteado del presidente del Gobierno al compararlo con el protagonista de la película El sexto sentido. Solo que, en lugar de ver muertos, ve imputados.