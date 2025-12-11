¡El PSOE traslada su sede a Soto del Real! ¡Explosión nuclear contra Sánchez!

En Moncloa y Ferraz delinquen tanto y tan rápido que la UCO no da abasto a investigar todo y a nosotros casi no nos da tiempo a publicarlo.

En La Retaguardia de este jueves 11 de diciembre, Eurico Campano analiza con José Ramón Riera y Carmen Obregón la insostenible situación del PSOE y de Pedro Sánchez rodeados por cada vez más casos de corrupción a cada día que pasa. Y es que sólo en esta semana, hemos conocido el caso de otro acosador sexual más en este partido, el alcalde de Monforte de Lemos y la detención de Leire Díez y el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas manipulaciones de contratos públicos.

Que un partido histórico como el PSOE tenga a su ex número tres recluido en Soto del Real ha generado un nuevo chiste mordaz en los pasillos del Congreso: “el PSOE ya cuenta con sede judicial, penitenciaria y gubernamental; solo le falta la electoral”. Sin embargo, esta broma esconde una realidad mucho más dura para Pedro Sánchez, quien enfrenta una ofensiva política y mediática que algunos opositores califican como una “explosión nuclear” contra su liderazgo.

El encarcelamiento de Santos Cerdán, figura clave en las negociaciones de investidura y responsable de los pactos con independentistas y nacionalistas, ha transformado este caso en un problema estructural para el PSOE que va más allá de lo penal. A su vez, las revelaciones sobre el llamado “caso Leire”, que involucran presiones sobre la SEPI, contratos públicos y empresas asociadas al entorno socialista, han encendido todas las alarmas internas.

El “caso Leire”: SEPI, Aznalcóllar y la sombra de los favores cruzados

Mientras el PSOE intentaba apagar el fuego del caso Cerdán, han surgido novedades sobre la fontanera socialista Leire Díez. Hasta ahora, sabíamos que se dedicaba a tratar de parar investigaciones judiciales en curso contra diferentes altos cargos socialistas recurriendo para ello a todo tipo de maniobras putrefactas como buscar información personal comprometedora con la que poder extorsionar a agentes de la UCO, jueces y fiscales o, de no haber tal información, ofrecer prebendas a los que persiguen esta corrupción. A todas estas andanzas se suma ahora la investigación de la UCO según las cuáles, Leire es también clave en una red que presiona por favores en empresas públicas y contratos millonarios:

Presiones sobre la SEPI por Aznalcóllar : Díez habría ejercido presión sobre el entonces presidente de la SEPI , Vicente Fernández , relacionado con el concurso para la mina de Aznalcóllar , uno de los proyectos más delicados en Andalucía debido a su historial ambiental y volumen inversor.

: Díez habría ejercido presión sobre el entonces presidente de la , , relacionado con el concurso para la mina de , uno de los proyectos más delicados en Andalucía debido a su historial ambiental y volumen inversor. 48 millones a una empresa vinculada a la trama : según las pesquisas, Fernández logró que el Gobierno aprobara una inyección de 48 millones de euros a una empresa que habría cubierto gastos asociados al entorno de Santos Cerdán .

: según las pesquisas, Fernández logró que el Gobierno aprobara una inyección de a una empresa que habría cubierto gastos asociados al entorno de . Puerta giratoria a medida: Fernández terminó su etapa en la SEPI para incorporarse a Servinabar/Ervinabar, firma mencionada en la investigación y conectada con movimientos empresariales dentro del círculo socialista.

La propia Leire Díez aparece descrita en sumarios y notas policiales como una operadora capaz de influir tanto en empresas públicas como privadas, actuando como puente entre altos cargos, despachos y sociedades beneficiarias de decisiones administrativas.

“Si el PSOE me deja tirada y me meten en la cárcel, que se preparen”

Uno de los aspectos más sorprendentes del “caso Leire” es el tono amenazante atribuido a la propia Díez durante conversaciones recogidas por la investigación. En ellas lanza un mensaje claro hacia el partido: “Si el PSOE me deja tirada y me meten en la cárcel, que se preparen”.

Esta frase, que ya circula por despachos y tertulias políticas, tiene múltiples implicaciones:

Sugiere que Díez se ve como parte integral de una estructura , no como alguien aislado, poseyendo información sensible acerca de las interioridades del entramado.

, no como alguien aislado, poseyendo información sensible acerca de las interioridades del entramado. Transmite que el silencio tiene un precio , insinuando que cualquier ruptura podría resultar en filtraciones o declaraciones comprometedores.

, insinuando que cualquier ruptura podría resultar en filtraciones o declaraciones comprometedores. Refuerza la narrativa opositora sobre una supuesta “omertá socialista”, donde se premia o protege a quienes permanecen leales al partido.

En este escenario, resulta irónico observar cómo los focos mediáticos pasan del “PSOE de Ferraz” al “PSOE de Soto del Real”; no es solo un recurso retórico sino un reflejo temeroso ante la posibilidad de que esta causa penal se expanda e involucre a más dirigentes o ex altos cargos.

Correos, contratos y el eco del caso Koldo

La indagación sobre el entorno de Leire Díez no se limita únicamente a la SEPI. La UCO también está investigando contratos relacionados con Correos, durante la presidencia de Juanma Serrano, cercano colaborador de Sánchez. Esta etapa convirtió a Correos en un centro paralelo al poder sanchista. Los elementos más preocupantes desde una perspectiva política son:

La posible existencia de un patrón repetido similar al del caso Koldo : intermediarios, comisiones, empresas afines aprovechando emergencias o discrecionalidad administrativa.

: intermediarios, comisiones, empresas afines aprovechando emergencias o discrecionalidad administrativa. El papel estratégico desempeñado por Correos , no solo como servicio postal sino también como plataforma influyente desde lo político hasta lo económico.

, no solo como servicio postal sino también como plataforma influyente desde lo político hasta lo económico. La conexión entre estas investigaciones con las revelaciones sobre Servinabar/Ervinabar, donde antiguos funcionarios públicos han sido recolocados en sectores privados con intereses directos en decisiones gubernamentales.

El relato emergente entre sectores críticos hacia el Gobierno apunta a que no son “casos aislados”, sino parte integral dentro de un mismo ecosistema donde estar cerca del poder socialista abre puertas hacia oportunidades comerciales, recolocaciones laborales o contratos públicos.