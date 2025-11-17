La fontanera del PSOE enfanga los dos años de legislatura zombie de Pedro Sánchez

Se cumplen dos años de la nueva legislatura de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno socialcomunista llega al ecuador de este mandato acuciado por los casos de corrupción en torno a su Gobierno y a su entorno familiar.

Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Begoña Gómez, Víctor de Aldama, Leire Díez…. conforman un panorama desalentador para el inquilino de La Moncloa.

Pero las malas noticias no paran.

De hecho, a esta misma hora declara en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) la famosa fontanera del PSOE, Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset.

El temor en el entorno de Sánchez es que alguno de ellos largue más de la cuenta y suelte bombas relacionadas con las famosas saunas del suegro del presidente del Gobierno.

Todo esto, por supuesto, se refleja en las encuestas, donde el PSOE sigue hundiéndose mientras la suma de PP y VOX sobrepasa la cifra de los 200 diputados, es decir una mayoría más que absoluta.

Sobre este y otros asuntos se debatirá este 17 de noviembre de 2025 en el programa ‘24X7‘, el espacio que en Periodista Digital dirige y presenta Alfonso Rojo y que hoy contará con la presencia de Xavier Horcajo, presentador de ‘Más se perdió en Cuba‘ y ‘Redacción Abierta‘ (El Toro TV).