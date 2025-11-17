Pánico en Moncloa a que metan la pata Leire, Dolset, Óscar López o Hernando, en sus declaraciones sobre las saunas del suegro de Sánchez

En los pasillos de la Moncloa, no se respira tranquilidad, sino una palpable sensación de pánico.

Las recientes afirmaciones de Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE, han reavivado un tema que los asesores de comunicación preferirían olvidar: el historial empresarial del suegro de Pedro Sánchez y el uso político de sus negocios de saunas durante las primarias socialistas de 2017.

La preocupación ha escalado tanto que desde el círculo más cercano al presidente hay un miedo tangible a lo que puedan declarar ante la Justicia tanto Díez como el empresario Javier Pérez Dolset en relación con este asunto.

Y no es para menos. En una reciente aparición televisiva, Leire Díez afirmó que Óscar López (ministro de Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid) y Antonio Hernando (secretario de Estado de Telecomunicaciones) no solo estaban informados sobre las investigaciones relacionadas con las saunas de Sabiniano Gómez –el suegro de Sánchez–, sino que habrían buscado activamente información para utilizarla en la lucha interna durante las primarias.

Una historia llena de “fuego amigo” que, tal como ella misma admitió, está registrada en las agendas del excomisario Villarejo, ahora en manos de Pérez Dolset.

Las agendas de Villarejo: del negocio al juzgado

El núcleo del escándalo reside en las célebres grabaciones y anotaciones de Villarejo, un material que ha sacudido a gran parte del panorama político y que, en este caso, documentaría intentos por obtener información sensible sobre Sánchez y su entorno familiar. Según Díez, “personas del PSOE muy cercanas al presidente fueron a investigar cuestiones relacionadas con las saunas”. Las reuniones y contactos no son meras habladurías; estarían consignados en documentos y grabaciones que podrían salir a la luz en un tribunal.

La inquietud es máxima en Moncloa porque, según fuentes cercanas a la investigación, tanto Leire Díez como Pérez Dolset estarían dispuestos a revelar ante el juez lo contenido en esas agendas y grabaciones. Esto no solo plantea una cuestión ética política, sino también posibles responsabilidades penales si se demostrara un uso indebido de información privada con fines de chantaje o extorsión.

Reuniones en Ferraz: La “fontanera” y el pendrive conflictivo

La historia reciente del PSOE está repleta de episodios dignos de una novela policíaca. Tras los cinco días de reflexión que Pedro Sánchez tomó en abril de 2024 debido a la imputación de su esposa Begoña Gómez, Leire Díez y Pérez Dolset sostuvieron varias reuniones en Ferraz para entregar un pendrive con material relacionado con Villarejo. En una segunda cita, ya en mayo, se presentó Antonio Hernando como “enlace” desde Moncloa, buscando conocer exactamente qué contenía dicho archivo.

Según fuentes presentes, la llegada de Hernando generó desconfianza entre Díez y Dolset, quienes lo vieron más como un “topo” que como un colaborador leal. La sensación era que el partido parecía más interesado en ocultar sus propias acciones que en esclarecer los hechos durante toda la reunión.

El rol de Óscar López y la ironía política: De “Pepiño boy” a crítico acérrimo

Uno de los giros más sorprendentes del caso es la trayectoria del propio Óscar López. En 2017, según varios testimonios, López intentó obtener información sobre las saunas del suegro de Sánchez para frenar su regreso al liderazgo del partido, alineándose entonces con la candidatura de Patxi López. Sin embargo, hoy es uno de los principales promotores para prohibir prostíbulos y saunas en Madrid; una jugada que la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso ha calificado como “ironía política”.

No es esta la única paradoja. Tanto López como Hernando fueron rescatados por Sánchez tras su victoria en las primarias e integrados en su equipo más cercano ocupando posiciones clave dentro del Gobierno. La política demuestra una vez más que viejos rencores pueden dejarse atrás cuando se trata del poder.

La financiación de Sánchez y el eterno murmullo sobre las saunas

Dentro los rumores que han acompañado a Pedro Sánchez a lo largo de su carrera política destaca uno persistente: el supuesto papel que los negocios familiares relacionados con las saunas podrían haber tenido como fuente financiera durante sus primeros pasos políticos. Aunque no hay pruebas concluyentes sobre si esos locales aportaron fondos directos a su campaña presidencial, se sabe que su esposa, Begoña Gómez, gestionó al menos uno de esos establecimientos familiares y era responsable también del pago a proveedores.

En la sauna Adán, ubicada en la calle San Bernardo de Madrid, testigos como Paco de Narváez han declarado que Gómez se encargaba tanto del control contable como del pago por anuncios publicitarios dirigidos al público LGTBIQ+. Las sombras sobre lo ocurrido allí –con rumores sobre prostitución masculina, presencia menor y consumo ilegal– han estado presentes durante años aunque nunca han sido probadas judicialmente.

Saunas, grabaciones y chantajes: El método Villarejo

El escándalo ha cobrado mayor relevancia tras conocerse que las grabaciones realizadas dentro de las saunas podrían incluir a políticos, empresarios y periodistas obtenidas con fines coercitivos o chantajistas. No sería la primera vez que Villarejo recurre a este tipo material para sus operaciones; ya lo ha hecho anteriormente en otros escándalos políticos nacionales.

Las grabaciones eran obtenidas mediante micrófonos ocultos así como dispositivos destinados a interceptar comunicaciones.

Parte del archivo podría incluir conversaciones comprometedoras entre figuras públicas vinculadas al entorno familiar relacionado con las saunas del suegro de Sánchez según informaciones provenientes cercanas a la investigación.

El acceso por parte del PSOE a parte deste material ofrecido por Dolset ha sido interpretado por algunos analistas como un intento por proteger al partido ante posibles filtraciones futuras.

El “caso Leire” y el temor presente en Moncloa

El llamado caso Leire amenaza con convertirse en una bomba tanto política como judicial. La posibilidad real de conocer detalles inexplorados sobre maniobras internas dentro del PSOE junto al uso indebido información sensible e implicación directa altos cargos gubernamentales mantiene alerta a la cúpula socialista. El propio Sánchez enfrenta ahora un nuevo desafío; tras haber lidiado anteriormente con obstáculos dentro y fuera del partido ahora se enfrenta a un escándalo vinculado estrechamente a su círculo íntimo así como viejos aliados convertidos ocasionalmente rivales.