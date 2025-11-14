  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

'HORIZONTE' (CUATRO)

Un magistrado vaticina que el juicio al fiscal general del Estado es solo la punta del iceberg: «Vivimos en un estercolero»

"Ahora mismo el hedor es insoportable"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Ana Rosa y Álvaro García Ortiz

Ana Rosa retrata al fiscal general de Sánchez por su striptease y su frase “sacada de una canción de Shakira”

45 segundos que son verdaderamente oro.

Pero también retratan la cruda realidad que se vive en España.

Al menos desde el punto de vista judicial.

En la misma jornada en la que terminó el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) analizó en profundidad lo que dieron de sí estas seis jornadas de declaraciones.

En el plató se contó con la presencia del magistrado Jesús Villegas que dejó una reflexión más que preocupante.

Y es que el temor que mostró este juez esbozó un panorama verdaderamente desalentador:

Lo que estamos ahora pendientes es de la sentencia. Pero la pregunta es, ¿esto es simplemente la punta de un iceberg y hay un depósito de corrupción increíble de delincuencia de cloacas del Estado? Ojalá no, yo no lo quiero creer. Pero de un tiempo a esta parte da la impresión de que vivimos en un estercolero.

Aseveró que, aunque deseó que todo acabe siendo falso y que el fiscal no haya incurrido en ilegalidades, se mostró convencido de que ahora mismo hay una peste insoportable:

Por favor, ojalá sea todo falso, ojalá todo termine en sentencias absolutorias. Pero ahora mismo el hedor es insoportable.

Y lanzó también una pregunta en redes sociales:

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]