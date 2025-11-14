Un magistrado vaticina que el juicio al fiscal general del Estado es solo la punta del iceberg: «Vivimos en un estercolero»

45 segundos que son verdaderamente oro.

Pero también retratan la cruda realidad que se vive en España.

Al menos desde el punto de vista judicial.

En la misma jornada en la que terminó el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) analizó en profundidad lo que dieron de sí estas seis jornadas de declaraciones.

En el plató se contó con la presencia del magistrado Jesús Villegas que dejó una reflexión más que preocupante.

Y es que el temor que mostró este juez esbozó un panorama verdaderamente desalentador:

Lo que estamos ahora pendientes es de la sentencia. Pero la pregunta es, ¿esto es simplemente la punta de un iceberg y hay un depósito de corrupción increíble de delincuencia de cloacas del Estado? Ojalá no, yo no lo quiero creer. Pero de un tiempo a esta parte da la impresión de que vivimos en un estercolero.

Aseveró que, aunque deseó que todo acabe siendo falso y que el fiscal no haya incurrido en ilegalidades, se mostró convencido de que ahora mismo hay una peste insoportable:

Por favor, ojalá sea todo falso, ojalá todo termine en sentencias absolutorias. Pero ahora mismo el hedor es insoportable.

Y lanzó también una pregunta en redes sociales: