Agreden al expresidente de la RFEF Luis Rubiales en plena presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue víctima de una agresión durante la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales‘, celebrada en la tarde de este 13 de noviembre en el Espacio Eventize de Madrid.

Un hombre irrumpió en la sala y lanzó dos huevos, uno de los cuales impactó directamente en la espalda del exdirigente tan denostado en aquel fatídico verano de 2023.

La rápida intervención de los asistentes y del reportero de Periodista Digital Bertrand Ndongo, evitó que el altercado pasara a mayores. Rubiales intentó encarar al agresor, visiblemente alterado, y tuvo que ser contenido por varias personas hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que se encontraban en el lugar y procedieron a reducir y trasladar al individuo fuera del recinto.

Fuentes policiales confirmaron más tarde la identidad del agresor de igual manera que lo hizo el propio protagonista: se trata de Luis Rubén Rubiales, tío del expresidente y hermano menor de su padre. El hombre, de unos 40 años de edad, vestía una sudadera azul con capucha y llevaba puestos unos auriculares. Según varios testigos, antes de lanzar los proyectiles gritó: “¡No se preocupen! ¡No pasa nada!”

El público, sorprendido por la inusual escena, asistió entre la confusión y el desconcierto al momento en que el acto literario se transformó en una intervención policial.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para tomarle declaración, mientras que Rubiales abandonó el lugar minutos después acompañado por miembros de su equipo.