España recauda más que nunca… pero sigue en números rojos

Según los últimos datos publicados por Eurostat, la recaudación total de impuestos en la Unión Europea en el primer semestre de 2025 alcanzó los 4,17 billones de euros, lo que supone un aumento del 5,3 % respecto al mismo periodo de 2024.

Alemania y España lideran el crecimiento con un incremento del 6,5 %, mientras que Francia e Italia también aumentan su recaudación, aunque a menor ritmo. En total, solo en seis meses, los Estados europeos han ingresado más de 200.000 millones adicionales gracias al tirón de la inflación, los beneficios empresariales y las rentas del trabajo.

Sin embargo, los datos del déficit público sobre PIB muestran la otra cara de la moneda: España se sitúa como el segundo país con mayor déficit de la UE, un –6,5 % del PIB, solo por detrás de Polonia. Francia alcanza el –6 %, Rumanía el –5,8 %, e Italia el –2 %. En cambio, países como Irlanda, Suecia o Dinamarca presentan superávits.

La paradoja es clara: los ingresos fiscales crecen con fuerza, pero la disciplina presupuestaria brilla por su ausencia. Mientras las economías del norte equilibran sus cuentas, el sur sigue atrapado en un modelo de gasto estructural que no se corrige ni con récords de recaudación. Y todo esto ocurre justo cuando Bruselas reactiva las reglas fiscales y exige volver al 3 % de déficit máximo.

Si nada cambia, España y Francia serán los primeros en chocar contra el muro europeo.

Las finanzas públicas europeas están al límite. Y cuando el ciclo económico se enfríe, ya no habrá colchón fiscal para amortiguar el golpe.