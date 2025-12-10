  • ESP
IMPLOSIÓN EN EL PSOE: Leire Díez hablará tras ser DETENIDA

Archivado en: Periodismo Online

En La frontera de este miércoles, 10 de diciembre, analizamos los escándalos de corrupción y presuntos acosos sexuales que enfangan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. Si ayer el nombre de Paco Salazar copaba todos los titulares y tertulias, hoy ha sido el de José Tomé, otro miembro del núcleo duro del marido de Begoña, ya que pertenecía a la Ejecutiva Federal.

Por si fuera poco, esta tarde han detenido a la fontanera del PSOE, Leire Díez, y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por una trama de chanchullos con contratos públicos que amenaza con ser un nuevo escándalo del que no podrá escapar Sánchez.

