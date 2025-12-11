Vicente Vallés siembra el pánico en el PSOE al resaltar el nexo que une a los detenidos Vicente Fernández y Leire Díez

¿Cuántos escándalos más está dispuesto a tolerar Pedro Sánchez antes de dar el paso natural de dar por finiquitada la legislatura?

La tarde del 10 de diciembre de 2025 saltaba todo por los aires al conocerse la detención de la fontanera del PSOE, Leire Díez y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Vicente Vallés, en su informativo en Antena 3 Noticias, hizo un detallado recorrido por las relaciones de los dos detenidos, pero sobre todo centrándose en un detalle muy particular:

Vicente Fernández, el otro detenido, ha sido un estrecho colaborador de la número dos del gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero. Tan cercana era su relación política que Montero se trajo a Fernández de la Junta de Andalucía cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Lo nombró presidente de la SEPI. Fernández tuvo que dimitir por una causa judicial. Y Montero se negó durante un año y medio a nombrar a un sustituto confiando en recuperar a Fernández para ese mismo puesto. No pudo hacerlo.

Y aquí es donde el periodista de la primera cadena de Atresmedia dio en la diana al establecer la persona que une al expresidente de la SEPI con la llamada fontanera de Ferraz: