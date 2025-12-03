Ana Rosa desarma con una pregunta a Sánchez por renegar de Ábalos, Cerdán y Paco Salazar

El esperpento de Pedro Sánchez renegando de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y hasta de Paco Salazar es tan ridículo que nadie se lo cree.

El presidente del Gobierno pasó ayer por los platós de dos de los principales medios catalanes —RAC1 y La 2 Cat de RTVE— para bajarse los pantalones ante el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont y para intentar desmarcarse de los escándalos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

El líder del PSOE tuvo el cuajo de negar su relación personal con quien fuera su ministro de Transportes y a quien nombró como secretario de Organización del partido cuando retomó el poder en Ferraz.

«Desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí», afirmó sin sonrojarse ante la entrevistadora Gemma Nierga.

Pedro Sánchez, sobre José Luis Ábalos: «Desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí» https://t.co/jAHcBVrZHE#SánchezCafèdidees pic.twitter.com/Bc7F7Ahhim — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 2, 2025

Sin embargo, nadie se traga semejante trola.

Y Ana Rosa Quintana ha reflexionado a primera hora en su matutino en Telecinco sobre las entrevistas de Sánchez.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha criticado que el marido de Begoña tomase por tontos a los españoles una vez más y ha desarmado el relato oficial sobre el nivel de conocimiento que tenía el presidente del Gobierno de los chanchullos de sus fichas.