Ana Rosa ‘sentencia’ al exfiscal general de Sánchez: “No ha sido un servidor, ha sido un sirviente”

No se muerde la lengua.

Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a su dimisión tras cuatro días de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación.

La presentadora criticó los tiempos de la renuncia al cargo, así como la penosa carta con la que comunicó su decisión, en la que afirmaba que lo hacía para “proteger” a la institución y que su tiempo en el cargo sirvió “fielmente” a la misma.

«El fiscal dimite tarde, señalando su voluntad de proteger a la Fiscalía. Nunca sabremos si Sánchez le mandó un mensaje de ‘sé fuerte, Álvaro’, porque lo habría borrado».

En cuanto a la relación con Pedro Sánchez, incide en que el presidente del Gobierno pierde una de sus fichas de confianza. Tanto, que más que un servidor público, el fiscal general se había convertido en un esclavo del líder del PSOE.

«Señor fiscal general, gracias por los servicios prestados, que pase el siguiente». De esta forma despidió el presidente a García Ortiz desde Angola. Le dio una palmadita y le deseó suerte al exjefe de una Fiscalía que intentó ganar el relato y contribuyó a la amnistía. El presidente elogió la figura del fiscal como servidor público y no ha sido un servidor solo público. Ha imitado a José Luis López Vázquez en Atraco a las tres con aquella frase de «a sus pies un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo».

Sobre Teresa Peramato, candidata del Ejecutivo para relevar en el cargo a García Ortiz, considera que se enfrenta a la gran labor de devolver el prestigio a una institución colonizada por Sánchez.

También afeó el relato guerracivilista que impulsa Moncloa a través de sus ministros y terminales mediáticas, que han arremetido contra los magistrados que han fallado en contra del ahora exfiscal general recordando el caso de Jordi Pujol:

«Cuando hablan de fachas con toga, el presidente se podría mirar en el espejo de Jordi Pujol en 1984, inventor del ‘lawfare’».

Por último, desarmó un argumento que desde el Gobierno intentan imponer: que son víctimas del expresidente Aznar porque dijo eso de “el que pueda hacer, que haga”: