Teresa Peramato, la fiscal ‘progre’ experta en LGTBI escogida por Sánchez para sustituir al condenado García Ortiz

Un clavo saca otro clavo, aunque este tenga otra cabeza y hasta diferente punta.

Para empezar, es mujer.

La realidad es que la renuncia del infausto Alvaro García Ortiz pilló este lunes al Gobierno Frankenstein a contrapié.

Y a Pedro Sánchez en Angola, con motivo de la Cumbre Unión Africana-Unión Europea y sin apenas cobertura.

En la Moncloa contaban con haber tenido esta semana entera para preparar el relevo del condenado fiscal general, toda vez que el Tribunal Supremo únicamente ha adelantado el fallo, pero no hay aún sentencia

. Sin embargo, la carta de dimisión que el condenado por revelación de datos reservados envió ayer al ministro Félix Bolaños lo precipitó todo.

Pero en el ámbito político español, las sorpresas suelen durar lo que tarda en publicarse el BOE.

La repentina salida de Álvaro García Ortiz —inhabilitado por el Tribunal Supremo debido a la revelación de secretos en el caso Ayuso— ha dejado a Pedro Sánchez sin su fiscal general y al país expectante ante la elección de su sucesora.

Sin tiempo para lamentaciones, el Ejecutivo ha decidido optar por una figura claramente progresista: Teresa Peramato Martín, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo y es conocida por su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género.

Teresa Peramato: 35 años en el ámbito judicial

El currículum de Peramato es impresionante tanto en amplitud como en especialización. Ingresó a la carrera fiscal en 1990, tras finalizar sus estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca. Ha pasado por diversos destinos, entre ellos Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Barcelona y Madrid, hasta alcanzar posiciones destacadas en la Fiscalía General del Estado. Desde enero de 2025, ocupa el cargo de Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Supremo, además de ser Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Su actuación ha sido especialmente significativa en el ámbito judicial relacionado con la violencia de género. Fue fiscal delegada de la Sección de Violencia sobre la Mujer en Madrid y, desde 2021, ejerce como fiscal de Sala contra esta problemática, desde donde ha promovido tanto formación como sensibilización dentro del cuerpo fiscal frente a delitos machistas.

Un perfil feminista y progresista

No es necesario buscar mucho para identificar la impronta ideológica que deja Peramato. En su rol como presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), un referente del pensamiento jurídico progresista, ha adoptado sin reservas una perspectiva centrada en la igualdad de género y ha abogado por incluir enfoques feministas dentro del sistema judicial. Sus colaboraciones con personalidades como Altamira Gonzalo o Vicky Rosell, así como su participación en encuentros con feministas socialistas, la posicionan firmemente dentro del activismo institucional.

En el ámbito académico, ha escrito obras como Desigualdad por razón de orientación sexual e identidad de género, homofobia y transfobia (2013), y ha contribuido a manuales sobre los aspectos procesales relacionados con la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Su cuenta verificada en X (@teresaperamato) se ha convertido en un canal habitual para abogar por los derechos LGTBIQ+ y denunciar situaciones de discriminación estructural.

Un nombramiento con sello Moncloa

La elección de Peramato no representa un cambio inesperado; más bien es una consolidación hacia una línea política definida. Desde que Sánchez asumió el poder, la Fiscalía General del Estado se ha transformado en un bastión para las agendas progresistas. Esto se refleja en los titulares que le han precedido: María José Segarra, Dolores Delgado y el propio García Ortiz. Ahora, Peramato será la cuarta mujer que ocupa este puesto, un claro símbolo del nuevo rumbo que busca marcar el Ejecutivo socialista.

El proceso para su nombramiento, aunque revestido con garantías institucionales, tiene un claro tinte político. El Consejo General del Poder Judicial debe emitir un informe sobre su idoneidad; sin embargo, este dictamen no es vinculante. Posteriormente, Peramato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso. Aunque no se votará su nombramiento, este trámite estará cargado políticamente y es probable que desde la oposición se haga hincapié en cuestiones relativas a “solvencia e independencia”, tal como ha señalado el líder popular Alberto Núñez Feijóo.

La agenda que espera a la nueva fiscal: género, víctimas y derechos sociales

El nombramiento de Peramato subraya un refuerzo al enfoque feminista dentro del ámbito penal. Sus prioridades son claras:

Aumentar la especialización dentro de la Fiscalía enfocada a casos relacionados con violencia machista.

Promover reformas que integren una perspectiva feminista a lo largo del sistema judicial.

Reforzar las medidas protectoras hacia las víctimas no solo relacionadas con violencia machista sino también frente a delitos motivados por odio o discriminación.

Mantener una colaboración activa con asociaciones feministas y colectivos LGTBIQ+.

La dirección está clara: buscar un Ministerio Público comprometido activamente contra el machismo estructural y alineado con las demandas del movimiento feminista así como con los derechos civiles.

Reacciones y repercusiones políticas

Las reacciones desde el mundo jurídico son hasta ahora cautelosas pero reconocen su trayectoria profesional. Se resalta su experiencia y su “reconocimiento unánime entre operadores jurídicos”. No obstante, desde el plano político, algunos sectores opositores critican lo que consideran una “politización” dentro de la Fiscalía e insisten sobre los riesgos asociados a que se perciba al Ministerio Público como un mero instrumento gubernamental.

En las filas progresistas celebran esta decisión como un avance hacia una justicia más feminizada y hacia políticas más igualitarias. Para el Gobierno supone afianzar su agenda social justo cuando se vive un clima institucional tenso.

Aspectos clave y curiosidades sobre Teresa Peramato

Será apenas la cuarta mujer que asume el cargo de fiscal general del Estado después de María José Segarra , Dolores Delgado y Consuelo Madrigal (durante el mandato Rajoy).

, y (durante el mandato Rajoy). Ha sido pionera en impulsar especializaciones judiciales enfocadas hacia casos relacionados con violencia machista; participó además en crear el primer informe anual del Observatorio Estatal sobre Violencia hacia las Mujeres en 2007.

Su obra sobre homofobia y transfobia le ha valido reconocimiento como defensora acérrima los derechos LGTBIQ+ dentro del ámbito jurídico.

Conocida por su estilo directo y sin rodeos ha ganado notoriedad tanto en foros judiciales como académicos; dicen que no deja pasar ni un tecnicismo ni una injusticia.

Durante su toma posesión como fiscal Jefa del Supremo recibió una ovación cerrada por parte sus colegas; algo poco habitual dado lo solemne que suele ser este tipo actos.

Como diría algún veterano presente: hay nueva jefa al mando en la Fiscalía General del Estado; esta vez nadie podrá decir que llega sin saber cuál es su misión.