¡Ya era hora! El fiscal general del Estado por fin asume su condena cuatro días después y presenta su dimisión

Le ha costado Dios y ayuda.

Desde el jueves 19 de noviembre de 2025, fecha en la que el fiscal general del Estado sabía de su inhabilitación por espacio de dos años, Álvaro García Ortiz se había mantenido interpérrito en el cargo.

Pero este 24 de noviembre de 2025 ha optado por asumir la condena que le impuso el Tribunal Supremo y dimitir de su cargo.

En una carta remitida al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a la que ha tuvo acceso Europa Press, Álvaro García Ortiz anunció que deja el cargo de fiscal general en «profundo respeto a las resoluciones judiciales» tras la sentencia del Supremo y que por tanto, llegó «el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad».

El ya dimitido fiscal general del Estado remarcó en su misiva que deja el cargo para proteger a la propia Fiscalía General del Estado:

El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad, siempre presente en mi mandato, de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general.

En la carta, García Ortiz subrayó que lo hace pensando en los ciudadanos españoles:

Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española. Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad.

El fiscal consideró que faltó concreción para su inhabilitación:

Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país acordó mi inhabilitarle tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento.

García Ortiz aseguró haber servido lealmente a la Fiscalía General del Estado:

Me voy con el pleno convencimiento de haber servido fielmente a la institución, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional.

Además, agradeció al Gobierno Sánchez su nombramiento como fiscal general del Estado, a pesar de que su elección fue más que controvertida: