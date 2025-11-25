¿Dónde están los millones del Plan de Recuperación?

Hoy analizamos uno de los escándalos más graves —y más silenciados— de la gestión económica del Gobierno: ¿Dónde están los 23.000 millones de euros del Plan de Recuperación que llegaron en agosto y que no aparecen en ninguna ejecución real?

Según la IGAE, entre modificaciones, trasvases, rectificaciones del Consejo de Ministros y reasignaciones internas, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia suma ya más de 30.195 millones, pero nadie sabe exactamente en qué se está gastando, qué proyectos se están financiando ni cómo se está evaluando el impacto. Lo único claro es que la mitad del dinero ha volado en “modificaciones”, “ajustes” y cambios opacos entre ministerios, mientras las cifras oficiales no coinciden con los documentos presupuestarios, ni con Hacienda, ni con la propia Moncloa.

Algunos datos que veremos hoy:

📌 Industria y Turismo pierde 1.339 millones entre recortes y nuevas modificaciones.

📌 Transición Ecológica sufre un tijeretazo de –2.345 millones antes de nuevas incorporaciones.

📌 Transporte y Movilidad: –1.147 millones en Consejo de Ministros.

📌 Vivienda: recorte brutal de –1.380 millones… pero luego aparecen 2.713 millones.

📌 Economía y Empresa recibe de golpe 12.953 millones sin explicación clara.

📌 Y la partida de Transformación Digital, una de las más sensibles, pierde –2.692 millones de forma directa.

¿Dónde está realmente el dinero? ¿Quién decide estas modificaciones? ¿Por qué España es el país con mayor opacidad en la ejecución del Plan? ¿Y por qué la Comisión Europea no ha reaccionado todavía?

En “SI EL GOBIERNO LO PERMITE” desmontamos la propaganda, repasamos los documentos de la IGAE y explicamos la gran pregunta: 👉 ¿Han desaparecido 23.000 millones… o alguien no quiere que sepamos dónde están?