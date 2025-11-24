'LA BURBUJA'

¡Otegi se reunió con Sánchez, en las saunas había m*nores y Vox 72 escaños!

Pedro Sánchez.

La hemeroteca vuelve a sopapear a Pedro Sánchez tras rajar sobre la condena al fiscal general del Estado

Asistimos no sin estupor a la noticia del arranque de la semana.

Es el diario El Español el que ha dado la vuelta a la agenda política:

Otegi selló su ‘pacto del caserío’ con Sánchez en dos nuevas reuniones secretas con Cerdán y su socio Antxon Alonso, dice el titular de la noticia, que después apuntará que fue el entonces coordinador territorial del PSOE quien ultimó con el líder de Bildu su apoyo a la moción de censura. Y apuntalan además cómo ese respaldo de Bildu fue clave para que el PNV cambiara la abstención por el sí tras una tensa reunión en un hotel de Madrid y una llamada de Sánchez a Ortuzar. Muy divertido, muy tétrico. Este es el PSOE que gobierna España, disfruten lo votado.

En ‘La Burbuja’ de este lunes 24 de noviembre hacemos incidencia también en el escabroso asunto de las saunas del suegro de Sánchez y del auge de VOX en las encuestas, acompañado por una gira por algunas ciudades de su líder, Santiago Abascal.

Con Paco Porras y Luis María Pardo entre algunos de los mejores analistas del panorama.

