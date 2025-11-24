¡Qué desvergüenza! Las piruetas de Carmen Calvo (PSOE) para desvincular de Ferraz a los corruptos Ábalos y Cerdán

Es abochornante.

Aunque conociendo cómo se las gasta Carmen Calvo, tampoco asombra demasiado la enésima salida de pata de banco de la que fuese vicepresidenta primera de Pedro Sánchez durante algo más de tres años.

La política socialista pasó por el plató de ‘laSexta Xplica‘ para abordar cuestiones de calado.

Obviamente, como una política pata negra de la formación de Ferraz, era de cajón que se le cuestionase por los últimos acontecimientos acaecidos en el seno del partido, entre ellos la puesta en libertad provisional de Santos Cerdán y la vistilla que tendrá que afrontar el 27 de noviembre de 2025 el otrora secretario general del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Para Calvo, era preciso hacer una separación entre lo que es el PSOE y el Gobierno Sánchez respecto de los dos exsecretarios de Organización pringados hasta las cejas de corrupción:

Lo de Santos Cerdán y Ábalos está en otro registro completamente diferente.

Cuestionada sobre si Pedro Sánchez tal vez debería someterse a una cuestión de confianza a tenor de los hechos, la exvicepresidenta primera fue precisa a la hora de aislar la corrupción de esos dos cargos del normal funcionamiento de Ferraz y de La Moncloa:

Pero es que eso afecta a dos personas que han tenido una responsabilidad importantísima en el partido, que tendrán que rendir cuentas en la justicia y que, no afectando al partido, el gobierno continúa, evidentemente. No afectando al partido, el gobierno continúa.

Lo peor de todo es que estas patujadas las suelta como presidenta del Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno. Casi nada al aparato.