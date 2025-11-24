Una bomba de racimo sobre Pedro Sánchez: Otegi, su fiscal general… ¡y Ábalos al borde del trullo!

La situación no da para más.

Cada lunes nos despertamos ya no con uno, sino con varios escándalos que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Esta semana empieza fuerte: al coletazo de la condena a su fiscal general, Álvaro García Ortiz, se suman sus vergonzosos pactos con el etarra Arnaldo Otegi. Y, para completar, el ingrediente de siempre: la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

En la mañana de este lunes, el ignominioso García Ortiz finalmente ha presentado su dimisión. Esta muestra de “dignidad” se produce cuatro días después de la condena por revelación de datos reservados que le inhabilitará por dos años. Eso sí, desde el Gobierno de Sánchez han asegurado que respetan tanto el fallo que lo recurrirán al Constitucional sin siquiera haber leído la sentencia.

Pero el escándalo “de estreno” es el que implica sus acuerdos con el etarra Otegi, mucho antes de lo que había trascendido.

De acuerdo con El Español, el marido de Begoña selló un pacto en un caserío con el líder de Bildu para que apoyara su moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Por si fuera poco, en la reunión organizada por Antxon Alonso participó Santos Cerdán, y quien llevó a los socialistas al encuentro fue Koldo García.

El asunto deja con el culo al aire —de nuevo— a Sánchez, quien en esa época juraba y perjuraba que no iba a pactar con Bildu. “Si quiere se lo digo 20 veces”, llegó a decir.

Por si fuera poco, otro hombre clave del caso Koldo, con mucha probabilidad, entrará en prisión este jueves. El exministro y antiguo hombre fuerte de Sánchez, Ábalos —quien defendió esa moción de censura de 2018— tendrá que acudir el día 27 al Supremo, y no son pocos los que auguran que saldrá directo a Soto del Real tras la solicitud de 24 años de prisión por parte de Anticorrupción.

El mismo día también acudirá Koldo García —al que piden 19 años de cárcel— y podría correr la misma suerte.

De entrar uno o ambos en prisión, podrían cambiar su estrategia y colaborar con la Justicia, confesando lo que saben. Por dar un dato, Koldo confirmó que el encuentro con Otegi ocurrió, desmintiendo a Moncloa, que afirmó que la noticia era falsa.

Estos y otros asuntos son abordados en el “24×7” de este lunes, 24 de noviembre, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.