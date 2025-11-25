Pablo Iglesias crispa como nunca en RNE acusando a PP y VOX de querer encarcelar a Pedro Sánchez

Tremendo.

Pablo Iglesias, desde los micrófonos de RNE, sin que nadie le rebatiera nada, como si aquello fuera su chiringuito de Canal Red, decidió elevar la apuesta que ya lanzó hace unos días en la Cadena SER Óscar López a cuenta de lo que le pasó al fiscal general del Estado por investigar al novio de Isabel Díaz Ayuso.

El fundador de Podemos recordó que hace unos años, en 2019, cuando se produjo la repetición electoral, el hoy inquilino de La Moncloa tenía claro que el Poder Judicial debía ser independiente:

Antonio García Ferreras fue a Moncloa a entrevistar a Pedro Sánchez después de las primeras elecciones que hubo en 2019. Dijo que Pablo Iglesias no podría estar en el Gobierno porque necesitaba un vicepresidente que dijese que el Poder Judicial era independiente del ejecutivo y aquí no se encarcela a nadie por sus ideas.

Precisamente, al hilo de la inhabilitación de Álvaro García Ortiz, Iglesias consideró que ahora Pedro Sánchez está cambiando su manera de pensar:

El presidente del Gobierno ya no piensa así. Creo que sigue cometiendo un error, al igual que el ministro de Justicia. Decir que efectivamente ellos creen en la justicia y que es independiente. Creo que están llegando a un nivel de pagafantismo que es ridículo y así les va.

Iglesias vaticinó cuál será el futuro de Pedro Sánchez si PP y VOX ganan las próximas elecciones y que no es otro que el de tener que vivir entre rejas:

Yo creo que el presidente del Gobierno tiene que calcular que le van a meter en la cárcel y da igual lo que haya hecho y lo que no haya hecho y lo mismo el ministro de Justicia.

Y aseveró que lo que le pasó al fiscal general del Estado tras su inhabilitación no es más que una consecuencia más de haber tocado a personas del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid: