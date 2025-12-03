¡Maldita hemeroteca! Pilar Alegría reniega ahora de un Paco Salazar con el que fue pillada de comilona tras conocerse sus acosos sexuales

Las pasó canutas.

Y es que el escándalo de Paco Salazar, el «guarro», tal y como lo definió Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, le ha estallado en la cara a la mismísima portavoz del Gobierno Sánchez.

Pilar Alegría, en el mediodía del 2 de diciembre de 2025, hubiese dado todo lo que fuera por no tener que estar ejerciendo sus funciones en la sala de prensa de La Moncloa posterior al tradicional Consejo de Ministros.

Porque era de cajón que una de las preguntas que le iban a caer a bocajarro iba a ser sobre quien fue propuesto como nuevo secretario de Organización del PSOE antes de que estallase el escándalo de sus acosos en el mes de julio de 2025 y que ahora iba a ser rehabilitado para el equipo de asesores de Pedro Sánchez.

El problema para la portavoz del Ejecutivo sanchista fue más que evidente a la hora de responder a la cuestión sobre Salazar.

Entre otras razones porque hace solo unas semanas que fue cazada por el digital ‘Artículo 14’ comiendo amigablemente en un restaurante del centro de Madrid con este elemento de «actitudes vomitivas».

Por eso, Alegría tuvo que dar vueltas y más vueltas para intentar vender que el Gobierno y el PSOE estaban alejados de Paco Salazar:

Sobre la pregunta que me hacía sobre Paco Salazar, que qué me parecía la información, por supuesto, que hemos conocido también estos días y sobre todo las expresiones y las palabras que se han hecho públicas, vomitivas. Vomitivas. Lo que sí que le puedo decir, desde que usted me preguntaba por Moncloa, usted sabe que además desde que se conocieron esas primeras informaciones, en el mes de julio, si no recuerdo mal, se le cesó de manera fulminante. Y saben ustedes también, porque lo explicamos ya en su momento, que desde el año 2018, si no me falla la memoria, en Moncloa existen todos esos mecanismos antiacoso conforme a la ley, que además, lógicamente, se van actualizando.

¿A mi no me quieres ver el escote, Paco? pic.twitter.com/kX4mI4ms40 — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) December 2, 2025