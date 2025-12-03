El Parlamento Europeo acorrala a Marlaska por obstruir la investigación del asesinato de dos guardias civiles en Barbate

La cuestión se le empieza a poner de color hormiga.

Fernando Grande-Marlaska va a tener que comparecer en el Parlamento Europeo por mor del asesinato de dos guardias civiles en la localidad gaditana de Barbate tras ser embestidos por unos narcos.

En mayo de 2025 una comisión de parlamentarios europeos visitaron Barbate y Algeciras para investigar el asesinato de los de los dos efectivos de la Benemérita arrollados por una narcolancha a principios de 2024.

En sus conclusiones, los eurodiputados que llevaron a cabo la investigación sobre el terreno acusaron al ministro del Interior de ocultar pruebas clave sobre los asesinatos de los agentes y hablaron de grave obstrucción a la misión.

Reclamaron que la labor policial sea profesión de alto riesgo y exigieron protección jurídica plena para los agentes cuando tengan que hacer uso de sus armas de fuego. Además reclamaron que volviese a funcionar OCON-Sur, la unidad de élite contra el narcotráfico de la Guardia civil que Interior desmanteló en 2022.

El informe de la comisión también criticó al Gobierno por ascender a los mandos responsables del operativo de Barbate, contra la voluntad de las familias.

Así que, a tenor de ese informe, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para aclarar si su departamento ocultó pruebas sobre la tragedia que costó la vida a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz).

La fecha fijada para la comparecencia es el miércoles 28 de enero de 2026, después de que una misión de eurodiputados denunciara la posible retirada de material clave antes de su inspección.

La iniciativa, promovida por VOX y respaldada también por el grupo parlamentario del Partido Popular, prosperó pese al rechazo de formaciones vinculadas al PSOE europeo.

El objetivo es someter a escrutinio político la actuación del Ministerio del Interior y esclarecer si se obstaculizó la investigación del arrollamiento mortal provocado por una narcolancha en febrero de 2024 en el citado puerto gaditano.