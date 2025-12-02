¡Inminente imputación de Pedro Sánchez!

Huele que apesta en Moncloa y tienen que estar atemorizados.

Tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, solo queda uno ‘vivo’ de la banda del Peugeot, ‘el 1 Sánchez’ y cabecilla de la trama.

Si la investigación sigue su cauce y, se encuentran pruebas de su implicación en el caso Koldo, el marido de Begoña Gómez sería el próximo en caer. Si Ábalos y Koldo tirasen de la manta y enfangaran a Sánchez podría activar la imputación.

Distintos juristas y expertos han apuntado que, el presidente del Gobierno, podría caer en el primer trimestre de este 2026, después del hachazo con la condena al fiscal general del Estado, y con el hermanísimo y Begoña en capilla.

¡Sánchez, calienta que sales!

Para analizar este y otros asuntos, Bertrand Ndongo pasa revista a la actualidad política del día este martes 2 de diciembre de 2025 en una nueva edición de ‘Diario Ndongo’.