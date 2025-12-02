Elisa Beni sopapea a la recua de socialistas agazapados a la espera de la caída de Pedro Sánchez

Lleva demostrando por todas las tertulias a las que va que hace tiempo que se cayó del caballo sanchista.

Elisa Beni no es que abjure de Pedro Sánchez, es que directamente le mete un sopapo de los buenos a todos aquellos socialistas que, hartos de ver las tropelías del inquilino de La Moncloa, están agazapados a la espera de que los acontecimientos se lleven por delante al presidente del Gobierno en vez de actuar antes de que todo se descomponga.

Así se pronunció en el programa ‘Por fin‘, dirigido y presentado por Jaime Cantizano en Onda Cero:

A mí me parece muy bochornoso que precisamente los políticos y precisamente la gente que está dentro del partido sea la gente que está agazapada esperando a ver si cae o no cae. Bueno, pues no sé, los partidos políticos según la Constitución son el cauce de participación política de los ciudadanos. Entonces, demonios, limpien el cauce, porque no hay que esperar al desbordamiento. Hay que limpiar el cauce, que es el partido, para que no se desborden las aguas cuando ya no quede más remedio.

La periodista dejó claro que Pedro Sánchez, a día de hoy, no es más que cadáver político que está esquivando la acción de la Justicia, aunque cada vez tiene menos margen de maniobra: