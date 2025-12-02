Manos Limpias denuncia a Pedro Sánchez por filtrar secretos sobre el ‘caso Koldo’

El terremoto político estalla en pleno corazón del Gobierno. El sindicato Manos Limpias ha llevado al Tribunal Supremo una demoledora denuncia contra Pedro Sánchez, acusándolo de un presunto delito de revelación de secretos tras las incendiarias confesiones de José Luis Ábalos. El exministro, en una entrevista con OKDIARIO, aseguró sin titubeos: «Sí, Sánchez me filtró en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo».

Según relató Ábalos, la reunión con el presidente tuvo lugar el 28 de septiembre de 2023, varios meses antes de la detención de Koldo García, su antiguo colaborador. Los denunciantes sostienen que esa información bajo secreto sumarial habría permitido al exasesor destruir pruebas clave y obstaculizar la investigación.

Manos Limpias acusa directamente a Sánchez de haber utilizado su posición al frente del Ejecutivo para alertar a su entorno más cercano.

“El chivatazo dañó gravemente la labor de la Justicia y permitió proteger a un implicado”, reza el escrito presentado ante el Supremo.

El sindicato subraya que el acto encajaría dentro del artículo 417 del Código Penal, que castiga a las autoridades que revelen secretos oficiales con penas de multa e inhabilitación.

El escándalo se agrava al recordarse que otro alto cargo socialista, el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, fue recientemente condenado a dos años por un caso similar. Manos Limpias pide que comparezcan ante el juez Ábalos, el director de OKDIARIO y una periodista que presenció las revelaciones. Además, aportarán audios y recortes de prensa que demostrarían la implicación directa del presidente en la filtración.

Por su parte, Vox se suma al fuego cruzado y presenta una querella paralela ante la Sala Penal del Supremo, acusando a Sánchez de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento. El partido insiste en que el presidente alertó a “entornos gubernamentales” sobre una investigación ultra confidencial y exigen su imputación inmediata.

La Sala del Supremo ya ha registrado la querella, asignando como ponente al magistrado Eduardo de Porres, y ha pedido a los denunciantes ratificarla cuanto antes. El caso promete sacudir los cimientos del Gobierno mientras la oposición exige explicaciones urgentes en el Congreso.