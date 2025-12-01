'LA RETAGUARDIA A FONDO'

¿Begoña trincó un millón? ¡Si se confirma, a prisión!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Partidos Políticos | Periodismo

Les vamos a confesar que han sido meses duros de ver cómo los socialistas, ministros, familia del Presidente, nos mangoneaban en nuestras caras y no pasaba nada. Pero eso se acabó.

Por suerte este final de 2025 y arranque del 2026 va a dejar a un Pedro Sánchez sumido en la más dura de sus depresiones políticas, porque ya es hora de que los Santos Cerdán, Ábalos, Koldo y Aldama de la vida canten de lo lindo.

Ya lo han empezado a hacer y aquí lo disfrutamos con alegría. En Periodista Digital este lunes 1 de diciembre de 2025 tenemos una edición especial de ‘La Retaguardia a Fondo, con dos de los profesionales que más saben de todo el proceso judicial de Begoña y compañía. Hablamos de Miguel Bernad y Luis María Pardo, que con sus organizaciones, Manos Limpias y Iustitia Europa, son parte de las acusaciones populares.

Mucha categoría y espectaculares titulares los que se nos vienen encima.

