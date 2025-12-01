Fernando Balmaceda: «Vamos a analizar todas las tendencias que existen en el mundo de la comunicación turística»

En un país donde el turismo sostiene buena parte del empleo y de la marca-país, que Alcalá de Henares celebre su I Congreso de Periodismo de Viajes no es un acto más en la agenda institucional, sino una declaración de intenciones: la narrativa importa tanto como la infraestructura. Convertir la conmemoración del 20º aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en un foro de reflexión sobre cómo se cuentan los destinos es, en la práctica, hacer política turística desde la palabra, la imagen y la historia que se decide destacar.​

Al respecto conversamos en el plató de Periodista Digital con D. Fernando Balmaceda, director general de RV EDIPRESS, agencia de Comunicación Integral especializada en el Sector del Turismo, organizadora de este magno evento.

El relato como política turística.

El turismo ya no se decide solo por precios o conexiones aéreas, sino por los relatos que humanizan los lugares y los convierten en experiencias deseables y memorables. Un congreso que se sitúa en el centro el “nuevo periodismo de viajes”, la inteligencia artificial aplicada al sector, los nuevos relatos y la diversificación del mensaje suponen que, si España quiere seguir siendo líder turístico, necesita también ser líder en cómo se narra a sí misma.​

Detrás de cada crónica de viaje hay un mapa de prioridades: qué patrimonio se visibiliza, qué barrios se incorporan a la ruta, qué voces locales se escuchan y qué tipo de turista se quiere atraer. Dejar ese poder exclusivamente en manos del algoritmo o del influencer de moda es renunciar a un periodismo especializado que aporta contexto, rigor y responsabilidad, justo lo que este congreso reivindica con el respaldo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.​

Alcalá, escápate del turismo nacional

Que el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, en pleno casco histórico complutense, sea la sede de este encuentro no es un capricho escenográfico, sino una demostración práctica de lo que el turismo nacional puede y debe ofrecer: historia viva, arquitectura recuperada y ciudad caminable. La visita guiada posterior por la Capilla del Oidor, el Corral de Comedias, la Universidad o la Torre de la Antigua Iglesia de Santa María funciona como una clase magistral de cómo integrar patrimonio, relato y experiencia turística en un solo producto​

Además, la dimensión MICE del congreso —con la presentación de espacios para congresos y reuniones y la exhibición de la capacidad organizativa de la ciudad— proyecta a Alcalá como referente en turismo de reuniones, miembro del Spain Convention Bureau, y lanza un mensaje claro: España tiene ciudades medias capaces de competir en el mercado internacional de congresos con propuestas culturalmente sólidas​

Periodismo de viajes: servicio público para el turismo

Una parte de la industria turística tiende a simplificar el periodismo de viajes como pura promoción, cuando en realidad su fuerza radica precisamente en lo contrario: en su vocación de servicio público, de mediador crítico entre el destino y el viajero. Al reunir a periodistas, gestores turísticos, agencias de viajes y asociaciones vecinales en torno a cinco mesas de debate, este congreso reconoce al periodismo de viajes como un actor estratégico que puede educar en sostenibilidad, inclusión y respeto al patrimonio, al tiempo que impulsa la economía local.​

El debate sobre inteligencia artificial, nuevos formatos y diversificación del mensaje no es solo tecnológico; es profundamente político: decidir qué se automatiza, qué se personaliza y qué se sigue contando desde la mirada humana del cronista condicionará el tipo de turismo que España recibirá en los próximos años. Si se apuesta por relaciones que incorporan accesibilidad, diversidad y turismo responsable, como reivindican distintas corrientes del periodismo de viajes inclusivo, se estará apostando también por un modelo de crecimiento más equilibrado para el conjunto del país.​

Un foro para blindar el futuro del turismo nacional

Alcalá de Henares no se limita a celebrar un aniversario; utiliza esa efeméride para abrir un espacio de pensamiento crítico que el turismo nacional necesita con urgencia. Reunir a referentes del periodismo y del sector turístico, en un formato ágil y participativo, significa admitir que el modelo turístico español no puede seguir avanzando solo a base de cifras de llegadas y pernoctaciones, sino también de calidad del relato, de diversidad de miradas y de capacidad de emocionar sin banalizar los destinos​

Este congreso convierte a Alcalá de Henares en capital simbólica del periodismo de viajes por un día, pero la lección que deja trasciende lo local: si España quiere un turismo más competitivo, sostenible e inclusivo, debe empezar por cuidar a quienes le ponen palabras, imágenes y sentido a sus territorios. Convertir estas citas en una agenda estable y replicable en otras ciudades sería, quizá, una de las mejores inversiones estratégicas que el país puede hacer a favor de su turismo nacional.