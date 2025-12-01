'LA BURBUJA'

Koldo tira de la manta: Begoña fue beneficiada por Air Europa

Archivado en: Gobierno | Justicia | Partidos Políticos | Periodismo Online

El 'periodista' Sánchez hace un repaso a la actualidad en un vídeo, pero se olvida de Ábalos, Begoña, Koldo y Otegi

El ‘periodista’ Sánchez hace un repaso a la actualidad en un vídeo, pero se olvida de Ábalos, Begoña, Koldo y Otegi

Ábalos y Koldo aterrorizan a Sánchez: encienden el ventilador y ponen a Begoña en la diana

Ábalos y Koldo aterrorizan a Sánchez: encienden el ventilador y ponen a Begoña en la diana

Están siendo semanas impresionantes en el panorama español.

José Luis Ábalos y Koldo García ya llevan unas semanas durmiendo entre rejas en Soto del Real, y cuentan por los mentideros que ya se les está borrando la sonrisa de la cara. Ahora todo son prisas por hablar, por cooperar, y ahora es cuando entramos en un terreno absolutamente desconocido. Ese tiempo que pensaban que nunca iba a llegar, ya lo tenemos aquí: Begoña, Sánchez… Prepárense porque todo se lo contamos en La Burbuja de Periodista Digital.

En esta ocasión, con María Ángeles López de Celis con su nuevo libro (Granizo de Otoño), además del abogado Eduardo Martín y el analista habitual de la casa, Paco Porras.

