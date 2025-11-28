Sánchez maniobra para escapar: sabe que la entrada en prisión de Ábalos y Koldo es su fin

José Luis Ábalos y Koldo García arrinconan a un Pedro Sánchez que ya no tiene ninguna cortina de humo para salvar el cuello.

El marido de Begoña continuará con su huida hacia adelante y ya se encuentra maniobrando en la oscuridad para intentar escapar de una situación inédita y que habría tumbado a cualquier Gobierno, no ya democrático, sino incluso uno que no fuese criminal.

El relato de que Sánchez ha atajado la corrupción en su Gobierno, en su partido y en su círculo íntimo —que impulsan los periodistas palmeros— es insostenible.

No solo porque todavía sigue sin explicar cuál fue el motivo que le llevó a sacar a Ábalos de su Ejecutivo y de la dirigencia del PSOE, y por qué lo rescató para esta legislatura; sino porque es capaz de poner de candidato en Extremadura a una persona que sabe que está procesada por la Justicia por corrupción política.

Sánchez está al borde del abismo, pero no está ni se le puede dar por muerto. Para ello solo hay que recordar su falta de escrúpulos y de ataduras morales, que lo ha llevado a cometer fraude en las primarias de los socialistas y a pactar con la extrema izquierda, con terroristas y con separatistas.

