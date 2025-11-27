Colosal repaso de María Caballero (UPN) al Gobierno Sánchez por todas sus tropelías: de la prostitución a las reuniones con Otegi

Magistral.

María Caballero, senadora de Unión del Pueblo Navarro, le propinó un repaso de libro al Gobierno Sánchez.

A la política navarra le pusieron botando su intervención desde la tribuna de oradores después de ver las últimas revelaciones de Koldo García y de José Luis Ábalos en relación a la tan negada por Pedro Sánchez y sus acólitos reunión entre el entonces líder de la oposición con Arnaldo Otegi (EH Bildu) en un caserío del País Vasco para aquilatar la moción de censura contra Mariano Rajoy:

¿Recuerdan lo del caserío me fío? Pues yo les digo, pacto del caserío, ustedes lo niegan, pero yo me fío. Koldo al volante y Sánchez y Cerdán detrás al encuentro con Otegi para negociar el apoyo de sus gobiernos.

Para María Caballero resultó más que indudable que del pacto del caserío salió, entre otras cosas, el acuerdo para que los proetarras acabasen controlando el consistorio de Pamplona, con Joseba Asirón a la cabeza:

Así gobiernan España, así gobiernan Navarra y así entregaron Pamplona a EH Bildu, blanco y en botella. Lo confirma Koldo, lo confirma hoy Ábalos y sobre todo lo confirman los hechos.

La parlamentaria de UPN detalló una a una todas las tropelías que acucian al Gobierno Sánchez y le exigió una limpieza a fondo de su casa: