Paula Fraga quita la careta a Irene Montero y a su tropa de censoras: “He sufrido campañas de acoso y difamación”

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista a Paula Fraga, abogada penalista, especialista en Derecho de Familia y militante del partido Izquierda Española.
Fraga es de esas personas de izquierda que es tachada constantemente de fascista por cuestionar todos los dogmas de la izquierda woke dominante en el panorama político. Ha sufrido censura, cancelación, cierre de sus cuentas en redes sociales y todo tipo de insultos en debates por decir cosas de puro sentido común como que no existen las infancias trans, que el feminismo de Irene Montero y de la izquierda oficial ha liberado a violadores y pederastas de las cárceles.
También, como feminista que es, Paula Fraga denuncia sin complejos que la inmigración musulmana es algo a evitar en Europa porque cuando se establece aquí trata de imponer sus costumbres en detrimento de las nuestras y porque esa cultura o religión no reconoce a la mujer en igualdad de derechos y dignidad con el hombre.
Sobre Pedro Sánchez, Fraga lo tiene radicalmente claro: “es terrorífico. Es el mayor trilero de la historia”. Del actual presidente, Fraga se lamenta de su falta absoluta de escrúpulos y de palabra ya que “si mañana le conviniera ser el mayor detractor de la inmigración, dejaría el multiculturalismo”.
Desde su militancia en el partido Izquierda Española, la entrevistada hace una defensa cerrada del patriotismo, denuncia el cainitismo de la izquierda dominante contra la historia de España y reivindica el papel de nuestro país en América recodando que “deberíamos estar orgullosos de la historia de mestizaje cultural, racial y de la evangelización”. Incluso, resulta refrescante escuchar a una persona militante en la izquierda reconocer la labor de la Reina Isabel La Católica como “la mayor geoestratega de la Historia”.
La entrevista ha dejado titulares más que interesantes:
“Hay muchas formas de censurar”
“No creo que existan niños y niñas trans”
“La disforia de género es una psicopatología que tiene que tener un buen tratamiento médico”
“Hasta ahora, la mayoría de niños y niñas con disforia de género lo resolvían en la adolescencia”
“Cuando nosotras empezamos éramos 4 o 5 feministas y el acoso era terrorífico con campañas de acoso, difamación y cancelación”
“La cuestión migratoria no se puede tocar en las izquierdas”
“Desde la izquierda han optado por la técnica del avestruz con la inmigración y con etiquetas punitivas para bloquear el debate”
“La inmigración tiene impacto en muchas áreas: en la seguridad nacional, en los barrios, en el ámbito laboral”
“Para mí lo correcto es terminar ya con el modelo de inmigración masiva que tenemos”
“Abogo por expulsiones de la inmigración ilegal con todas las garantías”
“Yo pondría absoluto coto a la inmigración masiva de países musulmanes. El islam que está llegando pretende imponerse”
“En violencia sexual el problema es la importación masiva de culturas o religiones que tienen un tratamiento de la mujer nefasto”
“En el País Vasco, en lo que va de año, el 64% de los detenidos son inmigrantes”
“Tenemos que reivindicar a Isabel la Católica. Es la mayor geopolítica de la historia”
“Deberíamos estar orgullosos de la historia de mestizaje racial, cultural y de la evangelización”
“Pedro Sánchez es terrorífico. Es el mayor trilero de la historia”
“En España estamos en un momento de corrupción ideológica y filosófica tremendo. La gente ya no sabe definir qué es izquierda o derecha”
“En nombre del feminismo y de la defensa de las mujeres han sacado a violadores a la calle y se han rebajado penas a pederastas”
“La izquierda no vive las consecuencias de las políticas que implementan. No va a los barrios obreros ni de turismo”