Paula Fraga quita la careta a Irene Montero y a su tropa de censoras: “He sufrido campañas de acoso y difamación”

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista a Paula Fraga, abogada penalista, especialista en Derecho de Familia y militante del partido Izquierda Española.

Fraga es de esas personas de izquierda que es tachada constantemente de fascista por cuestionar todos los dogmas de la izquierda woke dominante en el panorama político. Ha sufrido censura, cancelación, cierre de sus cuentas en redes sociales y todo tipo de insultos en debates por decir cosas de puro sentido común como que no existen las infancias trans, que el feminismo de Irene Montero y de la izquierda oficial ha liberado a violadores y pederastas de las cárceles.

También, como feminista que es, Paula Fraga denuncia sin complejos que la inmigración musulmana es algo a evitar en Europa porque cuando se establece aquí trata de imponer sus costumbres en detrimento de las nuestras y porque esa cultura o religión no reconoce a la mujer en igualdad de derechos y dignidad con el hombre.

Sobre Pedro Sánchez, Fraga lo tiene radicalmente claro: “es terrorífico. Es el mayor trilero de la historia”. Del actual presidente, Fraga se lamenta de su falta absoluta de escrúpulos y de palabra ya que “si mañana le conviniera ser el mayor detractor de la inmigración, dejaría el multiculturalismo”.

Desde su militancia en el partido Izquierda Española, la entrevistada hace una defensa cerrada del patriotismo, denuncia el cainitismo de la izquierda dominante contra la historia de España y reivindica el papel de nuestro país en América recodando que “deberíamos estar orgullosos de la historia de mestizaje cultural, racial y de la evangelización”. Incluso, resulta refrescante escuchar a una persona militante en la izquierda reconocer la labor de la Reina Isabel La Católica como “la mayor geoestratega de la Historia”.

La entrevista ha dejado titulares más que interesantes: