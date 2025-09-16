Paula Fraga arrasa en directo a una histérica Ione Belarra que exige a Risto que la eche del programa

La cuestión comenzó con Palestina y acabó con la ley trans.

‘Todo es Mentira‘, el programa de Risto Mejide en Cuatro, cruzó a la abogada penalista Paula Fraga con la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra.

La letrada fue a degüello desde el primer momento a cuenta de las contradicciones mostrada por la podemita en este asunto y por qué nunca su formación se marchó del Gobierno de Pedro Sánchez cuando este, a la par que se denunciaba el presunto genocidio de Israel en Gaza, por el otro se comerciaba con el país de Benjamín Netanyahu:

Voy a representar aquí a una izquierda crítica precisamente con el partido de Ione Belarra que se ha cansado de llamar a esta izquierda crítica fascista, rojiparda, transfoba. Hay una serie de cuestiones por simplemente ponerles un espejo delante y mostrarles sus incoherencias, porque hoy ella se llena la boca del tema este tema, de lo que efectivamente es un genocidio, y sin embargo cuando fue ministra, y eso es lo que le quiero preguntar, cuando fue ministra la anterior legislatura ¿por qué no salió del gobierno cuando se estaban vendiendo armas a Israel? ¿por qué no se salió del gobierno?

La política morada se lanzó una mentira:

Me echaron al gobierno con una patada en el culo precisamente por hacer lo que dijimos que íbamos a hacer.

Pero Paula Fraga cazó la trola a kilómetros:

No es cierto Ione. Has estado durante durante x tiempo en la legislatura anterior como ministra en un gobierno que también, por ejemplo, apoyó la traición al pueblo saharaui ¿que estás haciendo? ¿instrumentalizando causas? Lo has hecho con el pueblo saharaui y lo haces ahora con el pueblo palestino. También me gustaría saber si esta izquierda es capaz de condenar también el exterminio a los cristianos en países como Nigeria o Eritrea porque se le llena la boca también con con el genocidio palestino que, por supuesto, se nos tiene que llenar porque es una barbaridad y sin embargo con esto no se le escucha nada y sólo la última, ¿qué le parece la foto de Pablo Iglesias con el kipá en el muro de las lamentaciones porque ahora sí lo hace cualquier cualquier político pues se pondría el grito al cielo bien puesto pero sin embargo cuando salía Pablo Iglesias con ese kipá en el muro de las lamentaciones era el sumum del progresismo. Llevan tomando el pelo a la gente de izquierda crítica y a la gente en general todo este tiempo y porque no me deja mostrar más incoherencias porque si no se las ponía todas.

Ione Belarra, viendo que por ese lado no tenía nada que hacer, trató de desviar el foco del debate:

A nosotras nos echa del gobierno Pedro Sánchez por hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Irene Montero, que es la mejor ministra de igualdad que ha tenido este país. Ha llevado los derechos feministas más lejos que nunca nadie antes en este país. Por nuestras posiciones en la guerra de ucrania por decir negociación por decir diplomacia por decir paz por decir lo que está diciendo ahora todo el mundo pero después de miles de personas muertas tanto rusas como ucranianas. Por decir eso, por decir genocidio, cuando nadie decía genocidio porque quiero recordar que Pedro Sánchez ha dicho genocidio más o menos al mismo tiempo que la presidenta de Italia la ultraderechista Giorgia Meloni nuestro país no es que ha llegado tarde es que ha sido cómplice de este genocidio y yo solamente tengo una pregunta para Paula Fraga, ¿Paula, una mujer trans es una mujer?

La abogada fue tajante:

No.

Y ahí la de Podemos se puso como el bicho del pantano:

Yo creo, Risto, que no deberías darle hueco a la transfobia y a este discurso de odio lo único que hace es darle alas a la violencia contra las personas trans.

Fraga replicó: