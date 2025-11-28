El Aitor Esteban que apoyó la moción de censura contra Rajoy tiene un recado para el PNV que ahora respalda la corrupción de Sánchez

El ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García centra el interés informativo.

El morbo del asunto radica, precisamente, en que el ya exministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE fue el adalid empleado por Pedro Sánchez para fijar la postura de los socialistas en la moción de censura que se le presentó a finales de mayo de 2018 al presidente Mariano Rajoy (PP).

El ariete contra la corrupción hace 7 años acaba de dar con sus huesos en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Pero hubo un detalle no menor en esa moción de censura que ahora cobra una importancia inusitada.

Y fue el discurso que desde la tribuna de oradores se marcó el entonces portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien entonces justificó el voto a favor de su formación para desalojar del Palacio de La Moncloa al jefe del Ejecutivo vigente y respaldar a Pedro Sánchez como su nuevo inquilino:

Es la responsabilidad que nos atañe en estos momentos. La sentencia del pasado jueves supuso un antes y un después ante la sociedad. El debate trasciende de lo jurídico, por muchas explicaciones que se intenten dar nadie va a entender el debate jurídico, trasciende de lo jurídico. Quien no entienda esto así no entiende la situación y no sabe exactamente qué está pasando en la sociedad. Nuestro voto negativo a la moción traería, por otra parte, más estabilidad al Gobierno, más estabilidad al país, más estabilidad en la Cámara. Desde luego, Ciudadanos no va a facilitar una situación de estabilidad, ya lo han dicho. Y las mociones iban a ser continuas y el goteo de los tribunales probablemente también.

Esteban aseguró que ante los casos de corrupción que estallaban en torno al PP, lo más coherente era poner punto y final a la legislatura de Mariano Rajoy, pero instando a Pedro Sánchez a que no abusase del privilegio concedido:

Por lo tanto, nuestro voto negativo no va a ser un debate jurídico. No supondría directamente una mayor estabilidad. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. Confío en que el diálogo prometido por usted en su discurso sea cierto y que no abuse de la prerrogativa y del privilegio que le estamos dando. Nada más y muchas gracias.

Visto lo visto, el mensaje del entonces portavoz del Partido Nacionalista Vasco tendría plena vigencia a finales de noviembre de 2025, pero para que se le aplicase a Pedro Sánchez y a un PSOE cercados por la corrupción.