La deuda pública española ha alcanzado un nivel nunca visto: 1,710 billones de euros a cierre de septiembre, tras aumentar 89.491 millones en solo nueve meses. Un ritmo de endeudamiento que ninguna economía europea sostiene y que coloca a España en una trayectoria peligrosa, explosiva y cada vez más difícil de corregir.

Mientras el PIB nominal crece apenas un 4,1 %, la deuda lo hace al 5,5 %, lo que significa que España se endeuda más rápido de lo que crece. Resultado: la ratio deuda/PIB vuelve a dispararse al 103 %, acercándonos a los niveles de plena pandemia… pero sin pandemia. Los datos del Banco de España muestran:

📌 Administración Central: +84.491 millones (+5,7 %)

📌 CC.AA.: +3.549 millones

📌 Organismos Autónomos: –1.969 millones

📌 Corporaciones Locales: –330 millones

📌 Seguridad Social: deuda clavada en 126.173 millones, sin amortizar ni un euro

Y todo ello mientras los ingresos fiscales se estancan y el gasto sigue su escalada permanente. España es ya un país que vive a crédito, que financia presente con deuda futura y que entrega a las próximas generaciones una mochila de 35.000 euros por habitante, incluidos recién nacidos.

Este vídeo explica:

– Por qué el endeudamiento se ha convertido en la verdadera política económica del Gobierno

– Cómo el déficit estructural condena a España a pedir prestado año tras año

– Por qué Bruselas ya ha activado señales de alarma

– Y qué consecuencias tendrá para pensiones, deuda, intereses, impuestos y crecimiento

Estamos asfixiados por las deudas. Y los datos ya no permiten el discurso oficial: España camina hacia un choque fiscal que nadie en el Gobierno está dispuesto a reconocer.

