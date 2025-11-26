¡¡Koldo y Ábalos p’alante!!

En La Retaguardia de este miércoles 25 de noviembre, Eurico Campano analiza con John de Zulueta y Eduardo García Serrano la casi segura entrada en prisión preventiva de José Luis Ábalos y Koldo García.

Y es que la próxima comparecencia de ambos ante el Tribunal Supremo, donde podrían enfrentarse a una prisión provisional, ha encendido las alarmas en Moncloa y Ferraz. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para el exministro de Transportes y 19 para su antiguo compañero, mientras que las acusaciones populares elevan la apuesta hasta los 30 años para Ábalos, imputándole delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

En el seno del PSOE, se respira un ambiente tenso. Nadie se atreve a calificar la convocatoria de la vistilla judicial del 27 de noviembre como un mero trámite. “No tiene sentido convocar la vista si no hay intención de ingresarles en prisión”, susurran fuentes socialistas con cierta inquietud. Este temor no es infundado: ambos han estado bajo prohibición de salir del país durante meses y deben comparecer cada 15 días ante el juez. Sin embargo, la posibilidad de fuga y la solidez de las pruebas han llevado el asunto a un punto crítico.

La incertidumbre sobre el futuro judicial de Ábalos y Koldo es alarmante. Más inquietante aún es la idea de que puedan optar por colaborar con la justicia ante la perspectiva de pasar tiempo tras las rejas. En Ferraz y Moncloa existe un auténtico pavor a que alguno decida “cantar” y desvele información comprometedora sobre las entrañas del partido y la gestión de Pedro Sánchez.

El caso es emblemático: recientes filtraciones, como la supuesta reunión entre Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018, han encendido todas las alarmas. En Ferraz se apunta a Koldo García como posible responsable de estas filtraciones, recordando que fue él quien confirmó haber llevado a Sánchez y Cerdán hasta un caserío en el País Vasco, donde tuvo lugar un encuentro secreto con Otegi. “Koldo fue colaborador de la Guardia Civil, no ha cortado los puentes y está dando una señal”, destacan fuentes del partido, preocupadas por el arsenal de grabaciones y documentos que podría tener en su poder.

Y no es para menos: durante años, Koldo grabó conversaciones con Ábalos y Santos Cerdán, otro implicado en esta trama, lo que le confiere un poder considerable para ejercer presión. En estos momentos, parece que la estrategia entre Koldo y Ábalos está “sincronizada”, lo que ha llevado a algunos a pensar que el exasesor está dirigiendo los movimientos del que fuera su jefe.

El miedo a nuevas filtraciones es palpable. Los mensajes entre Sánchez y Ábalos tras la destitución del exministro ya revelaron cómo se maneja el poder dentro del partido; ahora cualquier mensaje privado o detalle comprometedor podría salir a flote. El temor se duplica: por un lado están las repercusiones judiciales; por otro, los daños reputacionales. Se teme que este caso se convierta en un “culebrón” que afecte aún más la imagen del PSOE y del propio presidente.

La figura de Santos Cerdán añade más incertidumbre al panorama. A pesar de los esfuerzos por desvincularlo del núcleo duro del escándalo, su reciente salida provisional –argumentando que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas– no ha contribuido a calmar los ánimos. Muchos temen que si se siente abandonado pueda cambiar su estrategia e iniciar una cascada de revelaciones incómodas.