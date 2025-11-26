Intervenir el INE y despedir a Calviño

Hay que intervenir el INE y nombra a un Estadístico Superior como Presidente, reportando a Eurostat.

Hay que despedir a Calviño de Presidente del BEI. No puede ser Presidente y ganar 400.000 € al año, alguien que ha manipulado los resultados económicos de un país.

La manipulación de los datos del INE ya no es un error técnico, es un escándalo institucional. Lo confirma Nadia Calviño en su nuevo libro. En este vídeo desmontamos cómo bajo la gestión de Nadia Calviño los indicadores económicos fundamentales —PIB, IPC, empleo— han sido retocados para maquillar la realidad española. La independencia del INE ha quedado destrozada.

Lo publicó en su día El Debate y hoy lo traemos al canal con pruebas, datos y nombres.

Porque la estadística no puede estar al servicio del poder: debe estar al servicio de la verdad.

Descubre

📌 cómo se modificaron a la alza los datos del PIB después de la pandemia,

📌 cómo se cambió la ponderación del IPC para hacerla más “amable” con el Ejecutivo,

📌 por qué la Comisión Europea debe actuar contra este atropello al rigor, y

📌 qué consecuencias tiene para el ciudadano que los números que se publican ya no reflejan la economía real.

Este vídeo es una llamada de alerta: el calendario de crisis se acorta, la salud del sistema estadístico está gravemente comprometida, y España está más vulnerable de lo que dicen.