¡Ábalos confirma que Sánchez y Otegi cenaron! ¿Se salvará de la cárcel?

¡Brutal!

José Luis Ábalos, exministro de Transportes con el Gobierno Sánchez y hombre todopoderoso dentro del PSOE, acaba de provocar un incendio de incalculables proporciones.

El todavía diputado del Grupo Mixto, a menos de 24 horas de declarar en sede judicial, en el Tribunal Supremo, opta por jugarse el todo por el todo y empezar a largar cositas.

Entre ellas que la famosa reunión en un caserío del País Vasco entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi, que tanto niegan con ahínco en La Moncloa y en el PSOE, se produjo y que son varias las fuentes que lo pueden confirmar.

