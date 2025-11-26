'LA BURBUJA'

¡Ábalos confirma que Sánchez y Otegi cenaron! ¿Se salvará de la cárcel?

Archivado en: Periodismo Online

Ábalos avisa a Sánchez y a todo el PSOE de que si cae, no se irá a la cárcel solo

José Luis Ábalos, exministro de Transportes con el Gobierno Sánchez y hombre todopoderoso dentro del PSOE, acaba de provocar un incendio de incalculables proporciones.

El todavía diputado del Grupo Mixto, a menos de 24 horas de declarar en sede judicial, en el Tribunal Supremo, opta por jugarse el todo por el todo y empezar a largar cositas.

Entre ellas que la famosa reunión en un caserío del País Vasco entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi, que tanto niegan con ahínco en La Moncloa y en el PSOE, se produjo y que son varias las fuentes que lo pueden confirmar.

Sobre este y otros asuntos se hablará este 26 de noviembre de 2025 en el programa ‘La Burbuja‘ (Periodista Digital), bajo la dirección y presentación de Josué Cárdenas, que contará con Juan Velarde, redactor de política; Rubén Tamboleo, sociólogo y Rubén Herrero, doctor en Relaciones Internacionales.

