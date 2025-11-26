El doctor Cabrera sabe lo que tienen en la cabeza José Luis Ábalos y Pedro Sánchez

¿Qué puede estar pasando por la cabeza de José Luis Ábalos?

¿Y por la de Pedro Sánchez?

Lo cierto es que a poco más de 12 horas para que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE comparezca en el Tribunal Supremo, la cosa anda calentita y se cruzan apuestas sobre si Ábalos y su exasesor, Koldo García, acaban entrando por su propio pie en la sede judicial y acaban saliendo en un furgón policial rumbo a la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Así que los nervios están a flor de piel. Y no solo en la capital del Turia, en Valencia, donde reside el ahora diputado del Grupo Mixto, sino también en La Moncloa, donde un hipotético encarcelamiento del que fuera hombre fuerte de Ferraz podría provocar un tsunami de devastadoras consecuencias.

